Preview Magic – Thunder : on a retrouvé la septième compagnie, mais version NBA

Après une nuit assez calme en rencontres, retour ce soir de la NBA qu’on aime, la NBA qui nous donne du choix dans les matchs. Parmi eux, un beau Magic – Thunder pour démarrer la nuit. Les deux équipes sont septièmes de leurs conférences respectives, ça va chauffer chez Mickey.

Et oui ! Les deux équipes visent aujourd’hui les Playoffs et ont une place à consolider pour voir leur saison se poursuivre en avril. Et si le « succès » du Magic n’est pas surprenant, on ne s’y attendait pas forcément pour le Thunder. Et c’est même peu dire, car après un « léger » remaniement de l’effectif cet été, nombreux étaient ceux qui voyaient le Tonnerre gronder au fond du classement. Les troupes du nouveau venu Chris Paul ont pourtant prouvé depuis le début de saison avoir mérité leur place. Et ils l’avaient déjà montré au match aller contre la bande d’Evan Fournier, dans une rencontre serrée jusqu’au dernier quart-temps, avant d’être vaincus 102 à 94. Vavane et Vucevic étaient alors passés au travers avec des pourcentages au tir loin d’être fameux. Il va falloir faire mieux pour réellement inquiéter la bande de Billy Donovan ce soir. Si les deux équipes partagent la même place au classement, leur performance sur les dix derniers matchs est aussi similaire. Avec six victoires en dix rencontres, la dynamique est semblable des deux côtés. Dernièrement, le Thunder se payait les Blazers et les Rockets quand le Magic tapait les Hornets à l’extérieur. Tant de points communs qui nous laissent espérer un match serré jusqu’au buzzer, et si on peut avoir un money time de folie on signe tout de suite.

Et parce que c’est un beau duel entre les septièmes de conférence, on vous a choisi sept bonnes raisons de regarder le match :

Evan Fournier signe peut-être sa meilleure saison au Magic en scorant mieux que jamais avec 19 points de moyenne à 47% aux tirs. Le Frenchie représente, et il le fait bien. On espère qu’il continuera de nous régaler cette nuit. On compte sur toi Vavane.

Voir évoluer le meilleur meneur de l'histoire du Thunder. On rigole mais Chris Paul est aussi sur une saison exemplaire et joue un rôle majeur dans le bilan inattendu du Thunder, comme il l'a encore prouvé hier contre les Rockets. On ne va pas se mentir, on n'était pas nombreux à les imaginer dans le top 8 en début de saison, et ces bougres nous ont bien fait mentir.

Après des années de galère, Markelle Fultz joue enfin son basket. Avec une moyenne de 27 minutes de temps de jeu, le numéro 1 de la Draft 2017 parvient à s'exprimer sur les parquets pour notre plus grand plaisir.

Shai Gilgeous-Alexander. Le sophomore a déjà su s'imposer comme starter pour le Thunder malgré son jeune âge, et son impact le justifie. Presque 20 points et 6 rebonds pour sa deuxième année, solide le gamin.

Au-delà des individualités, les deux équipes savent jouer au basket. En l'absence de superstar en attaque, les joueurs des deux effectifs savent prendre le relais pour assurer au scoring et tenir leurs matchs. Le ballon tourne et ça fait plaisir à regarder.

Le match commence à 1h, c'est relativement tôt, on peut remercier la Conférence Est. De quoi bien lancer sa nuit donc alors les couches-tard, vous savez quoi faire.

Si les équipes avaient toutes les deux été premières de leur conférence, ce concept n'aurait eu ni queue ni tête.

Pour toutes ces raisons, et parce que le numéro 7, ça porte bonheur, on attend une rencontre de qualité entre Thunder et Magic. L’issue du match est incertaine et on espère qu’elle le restera le plus longtemps possible. Bonne occasion pour chauffer les plus motivés, il paraît qu’il y a aussi un rookie qui doit lancer sa saison dans la nuit côté Pelicans.

