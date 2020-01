240€ à gagner avec un pari sur LeBron James qui finit meilleur marqueur face aux Knicks

Aujourd’hui, c’est #MercrediPanzani ! Et vous le savez, cette soirée est toujours spéciale en NBA avec beaucoup de rencontres et de nombreuses opportunités pour tous les parieurs, débutants, amateurs éclairés ou #Hexperts (attention à ne pas oublier le H). Du coup, on sort son nez fin (ou creux), on nettoie sa boule de cristal, on pend les pattes de lapin et on se concentre pour poser le bon pari !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

01h00 : Raptors (1,32) – Sixers (3,40)

01h00 : Pistons (1,89) – Kings (1,88)

01h00 : Magic (1,83) – Thunder (1,99)

01h30 : Knicks (6,90) – Lakers (1,13)

01h30 : Celtics (1,31) – Grizzlies (3,50)

01h30 : Heat (1,16) – Wizards (4,80)

01h30 : Hawks (2,38) – Clippers (1,61)

02h00 : Bulls (1,91) – Wolves (1,87)

02h00 : Rockets (1,24) – Nuggets (4,25)

03h00 : Suns (2,00) – Pacers (1,81)

03h30 : Pelicans (1,60) – Spurs (2,40)

04h00 : Warriors (4,10) – Jazz (1,21)

Pour votre premier pari, jusqu’à 100€ de paris gratuits à recevoir!

Si vous ouvrez un compte chez Unibet, que vous y déposez 100€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 100€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 240€ sur votre compte (ou 199€ en misant sur notre cote tentante du soir), si ça passe. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari principal du jour

LeBron James finit meilleur marqueur du match Knicks – Lakers (2,40) : LeBron James aime jouer au Madison Square Garden. De plus, le King reste sur un match pas ouf à Boston, où les Lakers ont pris cher lors du MLK Day. Donc on peut s’attendre à un James bien focus qui pourrait scorer pas mal de points, d’autant plus que son pote et meilleur marqueur des Lakers Anthony Davis revient doucement de son absence récente. Après, on n’est jamais à l’abri d’un Marcus Morris Sr. (incertain pour le match d’ailleurs) ou d’un Julius Randle qui cartonne, mais vu la cote sur Bron ça se tente.

N’oubliez pas le petit bonus qui fait toujours plaisir avec la Unibet TV qui vous permet de mater tous les matchs en direct !

Une autre cote tentante

Le Thunder s’impose chez le Magic (1,99) : cote bien sympathique du côté de la Floride avec le Thunder à 1,99. Oklahoma City reste sur un superbe comeback à Houston et débarquera sur le parquet d’Orlando en pleine confiance. Sous l’impulsion de Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexander et Cie, le Thunder fait partie des belles surprises de la saison tandis qu’Orlando possède toujours un bilan négatif avec 21 victoires pour 23 défaites. Imaginer OKC s’imposer à Orlando n’a donc rien de fou et vu la cote, why not comme on dit. Attention tout de même à Steven Adams, le pivot du Thunder étant incertain tout comme Nerlens Noel. À noter également le forfait de Terrance Ferguson pour raisons personnelles.

Encore plus de cotes ? Voici le jumpball du jour !

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).