Preview Rockets – Nuggets : un nouveau building construit à côté du Toyota Center dès ce soir ?

Les Nuggets sont en road-trip depuis quelques matchs et ce soir c’est l’occasion de poser les bagages dans le Texas puisqu’une escale est prévue au Toyota Center de Houston à 2 heures. Mine de rien, c’est le genre de match qui peut commencer à créer des légers écarts au classement de la Conférence Ouest.

Les deux équipes qui s’affronteront ce soir sont dans des formes diamétralement opposées. Du côté de l’équipe qui reçoit, ce n’est pas trop la joie en ce moment. En effet, ils ont perdu six matchs sur les dix derniers disputés, et ils ont d’ailleurs un calendrier de tarba jusqu’au tout début de février en jouant presque exclusivement face à des concurrents. Il faut absolument endiguer cette sale série de quatre défaites de suite pour se remettre dans le droit chemin car dans le cas contraire, c’est encourir le risque de devoir récupérer l’avantage du terrain dans un traquenard de l’Ouest pendant les Playoffs. Les Nuggets sont eux sur une bien meilleure dynamique. En effet ils ont remporté sept des dix dernières rencontres jouées, ce qui leur permet d’occuper une très respectable troisième place de la Ligue. Juste devant eux se trouvent les Clippers qui ont un match d’avance et donc une victoire de plus. Gagner serait donc synonyme de seconde place de l’Ouest pour l’équipe du Colorado.

Toutefois un grand problème vient se poser du côté de Mile High City… ils font face à de nombreuses blessures. Ainsi, le Woj vient de nous apprendre que Mason Plumlee sera indisponible entre deux semaines et un mois, alors que Jamal Murray sera aussi indisponible ce soir et probablement pour le match de dimanche soir, à nouveau face à SpaceTown. Jusque-là ils ont pu compter sur le banc qui faisait le taf, notamment un Michael Porter Jr. bien sérieux comme il le faut. Ah oui, Paul Millsap ne jouera pas non plus, et Gary Harris est annoncé comme doubtful. Les kinés savent jouer sinon ? C’est mon pote Mike qui demande. Une occasion en or du coup pour les mates de La Barbe de se rattraper. Mais pour cela, il faudra éviter de construire une nouvelle tour à côté de l’arène texane. Afin de vous rafraîchir la mémoire, le pourcentage du parking de James Harden lors du dernier match était de 5,9%. Pas glorieux et il faudra peut-être penser à se partager la gonfle comme ça a pu être évoqué dans un certain apéro.

Recevoir les voisins décimés de South Park est une bonne façon de se relancer pour Houston. C’est une opportunité à ne surtout pas laisser passer, au risque de se mettre dans la galère pour atteindre les meilleures places derrière les Lakers. Enfin, cette semaine Rockets et Nuggets jouent leur troisième et quatrième match l’un contre l’autre alors que chacune des deux franchises a remporté un match jusqu’ici. Une façon de prendre un léger ascendant sur l’autre en cas de confrontation lors de la postseason.