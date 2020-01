Rockets en galère : toujours les mêmes problèmes ! Apéro TrashTalk

Parmi les nombreuses surprises que nous réservait cette soirée de MLK Day en NBA, le choke des Rockets est probablement l’un des moments marquants de la nuit. Le problème, c’est que ce n’est pas la première fois et Houston commence à descendre dans la classement de l’Ouest. Il fallait impérativement qu’on en parle…

James Harden à 1/17 de loin qui continue de construire une cathédrale à côté du Toyota Center. L’image fait rire mais elle est pourtant bien actuelle dans le Texas. Le barbu n’y arrive pas au shoot depuis une dizaine de matchs mais il s’entête à vouloir corriger le tir. De son côté, Russell Westbrook fait tout son possible pour s’intégrer au mieux dans un schéma pas toujours adapté à ses qualités et à son style de jeu. La connexion avec Clint Capela est bien réelle mais sous-exploitée et sa cohabitation avec le MVP 2018 n’est pas toujours facile. Mais surtout, les Fusées font du surplace et voient même le Thunder, septième et leur bourreau hier soir, les rattraper dangereusement au nombre de victoires. A mi-saison, ça grince un peu des dents dans les bureaux de Daryl Morey qui va devoir tenter de justifier les cinq défaites en six matchs de son équipe à Tilman Feritta, le propriétaire.

