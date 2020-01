Preview Mavericks – Clippers : seul match de la nuit, belle affiche donc interdiction de le louper

Après un Martin Luther King Day de folie, aussi bien dans le bon que dans le mauvais, la NBA n’a prévu aucun back-to-back. Si vous êtes forts en maths, vous aurez compris que l’on aura droit qu’à un seul match ce soir. Mais l’affiche entre les Mavericks et les Clippers est belle, donc aucune excuse et présence obligatoire devant vos écrans à 2h30 du matin.

Les programmateurs sont vraiment trop forts, ils arrivent même à nous hyper pour la soirée la plus pauvre en matchs de la saison. Sans mentir, la match-up du jour est encore plus alléchante que la plupart des rencontres de la nuit dernière. Donc si vous avez été traumatisés par le building qu’a construit Harden à côté du Toyota Center hier soir, pas de panique, on a une thérapie pour vous : un duel entre Luka Doncic et Kawhi Leonard, le joueur de la semaine. Paul George étant out pour ce match, ce sera à The Klaw de porter son équipe pour résister aux assauts du prodige slovène et de ses lieutenants. Il faut dire que les Mavericks sont en forme en ce moment et restent sur quatre victoires consécutives. Un collectif plein entoure un Doncic stratosphérique et c’est suffisant pour accrocher une belle cinquième place à l’Ouest. Autre bonne nouvelle, ce match signe également le retour probable d’une certaine Licorne sur les parquets. Du côté des Angelinos, la série de trois victoires de suite a reboosté la confiance. Quatrièmes de la Conférence Ouest avec le même bilan que les troisièmes et les seconds (30-13). Vous l’aurez compris, c’est potentiellement une future affiche de Playoffs qui vous est proposée ce soir.

Vous êtes assez hypés ? Bien, parce que vous ne pouvez pas sécher cette nuit, c’est interdit. On va donc vous faire une liste des choses moins importantes à faire que de regarder cette rencontre. Parce oui, il n’y a rien de plus important que la NBA ce soir, même avec un seul match au programme. Alors oubliez vos révisions pour une fois, parce que qu’est-ce qu’un partiel ou le BAC à côté de ce match ? Vous pouvez également zapper de prendre votre douche, vous sentirez peut-être un peu, mais ça ne dérangera personne vu que vous serez solo dans votre canapé. Occultez ainsi toutes vos petites obligations comme faire une lessive ou à manger, il faut voir ce match et de toute façon vous réveilleriez vos voisins. Puis, si vos potes vous proposent d’aller boire un verre, autant dire non tout de suite pour être en forme à 2h30. En plus, ça vous évitera de tomber dans un nouveau traquenard. Tu connais, de rien, c’est gratuit. Et pour ceux qui oseront nous sortir l’excuse de la fatigue, ça ne marche pas avec nous. On vous sort notre meilleure carte piège pour contrer l’attaque de votre dragon blanc aux yeux bleus : vous dormirez pendant un match des Knicks ou des Warriors ou dans une autre vie au choix.

On va donc avoir droit à une belle affiche, avec le retour de la Licorne. Gros match en perspective entre Mavericks et Clippers, et c’est le seul de la nuit. On vous INTERDIT formellement de la rater, on rigole pas hein, on vous surveillera TOUS. Rendez-vous ce soir à 2h30 en direct de l’American Airlines Center de Dallas.