Kristaps Porzingis devrait être de retour ce soir contre les Clippers : welcome back le Letton, les injections ça a du bon

C’est de plus en plus probable. Blessé en fin d’année face aux Lakers, Kristaps Porzingis devrait rapidement retrouver les terrains. Après trois semaines de repos et une piquouze dans le genou, c’est le moment de lancer son année 2020, non ?

Depuis son hyper-extension au genou le 30 décembre dernier face aux Lakers, le lieutenant des Mavs s’est vu contraint de quitter les parquets pendant quelques temps. Après une mise au repos et une injection de PRP, le Letton se sent enfin d’attaque à renfiler les sneakers. Déjà annoncée questionable face aux Kings et aux Blazers la semaine dernière, la Licorne devrait enfin faire son retour à l’American Airlines Center, contre les Clippers… ce mercredi. Après sa longue absence des suites de sa rupture des ligaments du genou gauche, Porzingis signait un début de saison prometteur avec sa nouvelle franchise en plantant 17,3 points, 7,4 rebonds et 2 blocks par match. En acceptant une place de second, il contribue en grande partie au surprenant succès actuel des Mavs, devenant un lieutenant solide pour la relève du Wunderkind a.k.a. Luka Doncic. Alors que Dallas lui permet de renouer avec la victoire dans un rôle de lieutenant, sa blessure au genou, le droit cette fois-ci, signait un coup dur pour Porzingis comme pour son équipe, mais le retour est désormais imminent. Après un entrainement complet dimanche, sa présence mercredi est plus que probable, bien que toujours incertaine, comme l’explique le joueur lui-même.

« À la manière dont je me sens, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais on ne sait jamais, je travaille à ce que mon genou et ma jambe soient en forme. »



Aucun doute que les Mavs doivent être ravis à l’idée de retrouver leur géant. Si l’équipe tient un bilan plus qu’honnête de six victoires pour quatre défaites en son absence, son retour permettrait d’être mieux armé dans les rencontres face aux grosses équipes. Sa capacité à stretcher offensivement ainsi que sa présence au rebond et au contre font de lui une arme décisive des deux côtés du terrain. Car sans manquer de respect à Maxi Kleber ou Dwight Powell, un joueur de 2 mètres 20, ça dissuade. Si son temps de jeu risque d’être limité, le collectif déjà bien huilé des hommes de Rick Carlisle n’en devient que plus inquiétant lorsque le duo d’Europe de l’Est est au complet, de quoi donner une migraine aux adversaires à la simple entente du mot Erasmus. Ce renfort ne sera pas de trop pour une rencontre au sommet de l’Ouest contre les Clippers, l’occasion pour Dallas d’aller chercher une cinquième victoire de rang devant son public et de consolider sa place tout en haut du tableau de la West Coast.

Ça sent bon le retour côté letton, et pour notre plus grand plaisir à tous. Avec un cinq majeur complet côté Mavs, on peut espérer une rencontre dans les meilleures conditions face aux Angelinos de Kawhi. En plus… c’est le seul match de la nuit, alors aucune raison de ne pas le regarder.

