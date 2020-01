NBA Top 10 du jour : Jaylen Brown a mis LeBron James sur un poster, et c’est plutôt cool à mettre sur un CV

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire NBA, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? C’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule, et cette année TrashTalk profitera du Top 10 pour vous informer chaque matin de tout ce qu’il faut savoir pour faire le malin à la machine à café. A vot’ service ma bonne dame, ça nous fait plaisir.

Ça s’est passé un 21 janvier

1954 : pour la première fois de l’histoire, l’issue du All-Star Gzm se décide après une prolongation. Si ça arrivait aujourd’hui, le score final du match serait de 250 à 245.

1994 : les Mavericks perdent leur 19ème match consécutif à… domicile. T’es vachement content si t’as pris ton abonnement.

2010 : Kobe Bryant devient le plus jeune joueur de l’histoire à passer la barre des 25 000 points en carrière.

2015 : Brandon Jennings lâche 21 passes face au Magic. Une autre époque, si près si loin.

C’était il y a un an pile poil

Ils sont nés un 21 janvier

1963 : Hakeem Olajuwon

1963 : Detlef Schrempf

1977 : Michael Ruffin

On notera également que c’est aujourd’hui la fête des Agnès et des Inès et que c’est aussi l’anniversaire des génies Georgio et Marina Fois.