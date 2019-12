Preview de la soirée NBA : on espère que vous aimez la musique parce que le plaisir viendra crescendo cette nuit

La NBA nous a offert un vrai feu d’artifice la nuit dernière avec quatorze rencontres et vingt-huit équipes sur le pont. Forcément, il fallait calmer le jeu et ce soir nous n’aurons que cinq matchs à nous mettre sous la dent. Différents styles, différentes ambiances et on vous guide pour vous orienter au mieux dans votre soirée. Allez musique !

Toronto Raptors – Oklahoma City Thunder à minuit

Le before du jour et il nous vient du Nord. Ambiance chaleureuse et déjà du monde qui se bouge sur la piste, forcément dehors il fait -20 alors on se réchauffe comme on peut. Entre deux danses du gel, vous pourrez assister à un duel plus équilibré qu’il n’y parait. Toronto sort d’une grosse victoire à Boston et reste une équipe particulièrement solide à la maison mais les blessures de Siakam, Gasol et Powell laissent un sacré vide et OKC est plus tenace qu’on ne croyait. Pas impossible de voir une surprise, surtout en back-to-back. Vous ne devriez pas vous ennuyer.

Memphis Grizzlies – Charlotte Hornets à 2h

Un premier choix s’impose à vous après cette entrée en matière puisque trois lieux vous sont proposés à la même heure. Première étape par Memphis, où les amoureux des sensations fortes devraient trouver satisfaction. Jeunesse, fougue et loopings viendront vous donner un coup de boost alors que vous entrez dans le coeur de la nuit. Au programme des sauts en très haute altitude, avec ou sans parachute pour les cascadeurs de l’extrême que sont Ja Morant côté ourson et Miles Bridges pour les frelons. Affiche équilibrée avec une seule victoire d’écart au classement et un back-to-back à gérer pour l’équipe locale. Jetez une pièce, vous trouverez le gagnant.

Denver Nuggets – Sacramento Kings à 2h

Deuxième choix possible à partir de deux heures du mat’ et il y a ici un goût clair et prononcé pour la zénitude. Restez cool les gars, vivons doucement, très doucement. Si vous aimez le rythme, passez votre chemin, vous avez là les deux équipes les plus lentes de la Ligue niveau tempo et on ne parle pas de musique. Le magicien Jokic peut toujours trouver le moyen d’égayer votre match mais face à une équipe qui compte ses blessés (Fox incertain, Bagley out) et qui doit gérer des prises de tête multiples (Hield, Dedmon), la fête pourrait tourner court avec un bon vieux blowout des familles.

New Orleans Pelicans – Houston Rockets à 2h

Autre match à vivre sous came mais pas du tout le même trip que dans le Colorado. Autant vous étiez mous sur le canap à Denver, autant en Louisiane vous ne tenez plus en place. Ces mecs qui ne peuvent pas se poser cinq minutes et qui sont toujours partants pour se bouger. Rencontre à fort taux de scoring entre deux équipes qui ne vivent que d’un côté du terrain. Les oisillons ont beau respirer encore après quelques semaines cataclysmiques, ils ont là un problème de taille à gérer avec des Texans qui, lentement mais sûrement, se rapprochent de la tête à l’Ouest. Dur d’imaginer un match sous les 230 points.

Los Angeles Lakers – Dallas Mavericks à 3h30

Voilà l’after, le clou du spectacle, le bouquet final. Tu aurais souhaité qu’il arrive plus tôt mais il te faudra attendre 3h et demi et des poussières pour savourer ce bon millésime. De forts arômes de showtime ponctués d’une insouciance juvénile et un zeste de prodige. Délicieux mélange pour égayer ce qui restera comme ton meilleur moment de la nuit, sans le moindre doute. Chaque équipe est allée gagner chez l’autre cette saison et on a encore en tête la seconde mi-temps masterclass rendu par les Mavs au Staples Center. Reste à voir qui sera en tenue, ça sent encore les incertitudes jusqu’au coup d’envoi.

Différentes ambiances, de la diversité, du suspense, tout ce qu’il te faut pour t’enjailler. On te recommanderait bien de tout mater mais la raison voudrait que tu récupères d’hier avant de poser un petit réveil vers 3h histoire de savourer une des dernières beautés de cette année NBA 2019. Les vrais savent.