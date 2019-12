235€ à gagner avec un pari sur un Kyle Lowry qui brille encore dans une victoire des Raptors

On est dimanche et une soirée de matchs NBA s’apprête à commencer pour nous signifier que le weekend tire à sa fin. Heureusement que demain c’est le meilleur jour de la semaine ! En attendant, ce sont cinq rencontres qui sont au programme d’une nouvelle nuit de folie dans la Grande Ligue. Du coup, on sort son nez fin (ou creux), on nettoie sa boule de cristal, et on se concentre pour poser le bon pari !

00h00 : Raptors (1,49) – Thunder (2,40)

02h00 : Nuggets (1,12) – Kings (4,90)

02h00 : Grizzlies (1,56) – Hornets (2,23)

02h00 : Pelicans (2,33) – Rockets (1,51)

03h30 : Lakers (1,55) – Mavericks (2,25)

Le pari principal du jour

Kyle Lowry va marquer 20 points ET les Raptors gagnent face au Thunder (2,35) : en l’absence de Pascal Siakam, les Raptors se comportent tout à fait bien pour plusieurs raisons comme leur excellent collectif, l’essor de leurs jeunes joueurs et surtout grâce au niveau de jeu proposé par Kyle Lowry. Sur les 7 derniers matchs, le meneur des Dinos a marqué 20 points ou plus à 6 reprises et Toronto s’est imposé 5 fois. Cette nuit, l’ami Kyle sera encore aux manettes dans le but de permettre aux siens d’enfiler une nouvelle victoire. Pour peu que la rencontre soit serrée, et c’est souvent le cas avec le Thunder cette saison, Lowry aura un gros temps de jeu et devra prendre ses responsabilités en attaque. Le risque est réel avec ce joueur ou même avec les Raptors qui peuvent aussi connaître des difficultés sans l’ami Pascal mais cette cote de 2,35 est loin d’être impossible à passer !

Une autre cote tentante

Les Lakers vont gagner d’au moins 6 points contre les Mavs (1,79) : les Lakers sont logiquement favoris de ce match contre les Mavs. C’est la troisième fois que ces deux équipes se rencontrent cette saison. Les Angelinos ont gagné le premier opus à Dallas et ont perdu le deuxième chez eux. Cette nuit, à domicile, LeBron et ses potes auront à cœur de prendre le lead dans cette « série » de régulière. Kristaps Porzingis n’est pas complètement sûr de jouer au moment où ces lignes s’écrivent. Luka sera bien là. Mais miser sur une victoire des Lakers par un écart raisonnable n’a rien de fou. La cote est à 1,79 pour au moins 6 unités d’écart et peut par exemple monter jusqu’à 2,28 pour 9 unités d’avance pour Los Angeles. Tentant.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

