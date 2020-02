Preview de la soirée NBA : un 24 février à 8 matchs, la réf est belle

Après un lundi sans match la semaine dernière, on va enfin pouvoir reprendre nos bonnes petites habitudes cette nuit. D’autant que le programme est dense pour vous accompagner toute la soirée et vous permettre de vous ambiancer sur le canapé jusqu’au petit matin avec huit matchs de qualitey. Huit matchs sont prévus, de quoi poursuivre l’hommage à Kobe Bryant qui commencera à 19h.

Comme d’habitude, on commencera à l’Est avec un match à ne pas oublier en route pour les protégés de Brett Brown qui peuvent toujours espérer cueillir Miami au buzzer pour récupérer l’avantage du terrain au premier tour des Playoffs. Les Sixers n’ont plus perdu à domicile depuis le 21 décembre face à Dallas et ce ne sont pas les Hawks qui vont leur faire peur. Si la logique du classement est respectée, les oiseaux devraient être plumés en un rien de temps mais même sans Clint Capela Atlanta peut toujours compter sur un All-Star particulièrement insolent du logo. D’autant que Philly ne sera pas non plus au complet avec les forfaits de Ben Simmons et Tobias Harris. De leur côté, les Bucks iront fêter leur qualification en Playoffs avec une victoire facile dans la capitale. Sans vouloir manquer de respect à Bradley Beal, si 53 points ne suffisent pas pour battre les Bulls on a du mal à voir comment il peut se débarrasser des leaders de la Ligue, surtout en back-to-back. La dernière rencontre prévue à une heure ne devrait pas trop être suivie à moins que vous ne tombiez sur des highlights de LeBron James dans ses deux anciennes franchises lors de la visite du Heat à Cleveland. Victoire impérative pour ne pas donner d’espoir à Philadelphie. Mais la rencontre 100% Conférence Est qui retiendra notre attention se jouera à 1h30 à Brooklyn. Les Nets reçoivent Orlando. Le septième contre le huitième et deux bilans négatifs. Tout ce qu’il y a de plus normal mais une victoire du Magic permettrait à Evan Fournier et ses potes de continuer à y croire pour éviter les Bucks au premier tour et disputer une revanche contre Toronto au lieu de ça.

Ensuite, tout le monde à l’ouest à partir des deux coups d’horloge. Mike D’Antoni va tenter de donner des mauvaises idées aux Knicks en leur soumettant l’idée de se séparer de tous leurs joueurs de plus de 2 mètres pour tenter de lancer une nouvelle mode en NBA. Mais New York n’a pas besoin de ça pour perdre des matchs et le seul intérêt de voir si Frank Ntilikina est de retour pour pouvoir s’occuper du cas de Russell Westbrook et de James Harden en défense. On reste dans le Texas pour le match suivant entre les Mavericks et les Wolves. Ces derniers ont officiellement tiré un trait sur leur saison depuis la blessure de KAT et D’Angelo Russell doit déjà commencer à se demander ce qu’il fait là si son ami ne peut pas jouer. Laissé au repos la nuit dernière à Denver, le meneur devrait bien tenir sa place alors que Luka Doncic devrait lui aussi faire son retour après avoir flingué des milliers de TTFL en restant en costard samedi dernier. Et si vous n’êtes toujours pas fatigués à 3h, Rudy Gobert va se permettre de donner une petite leçon à Deandre Ayton à base de gros 20-16. C’est déjà écrit mais c’est encore mieux à vivre en direct. D’autant que si vous résistez à ce match vous pourrez voir les Grizzlies sans Jaren Jackson Jr. en mission commando chez les Clippers. Cinq défaites d’affilée en cumulé pour les deux équipes et c’est le podium ou les Playoffs qui sont en danger de part et d’autre. Mais surtout, un duel entre Pat Beverley et Ja Morant ça vaut cher. On sait que Patoche Barbelé adore baptiser les rookies avec une défense irrespirable mais le principal favori pour le ROY ne va pas se laisser faire et tout cela pourrait très bien se régler par un poster en haute altitude.

Un seul moyen de savoir tout ça avant les autres : faire des réserves de vivres et prévoir un petit réveil au milieu de la nuit pour dévorer tout ça pendant que les gens normaux dorment. Alors vous en êtes ?