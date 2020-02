« A Celebration of Life for Kobe and Gianna Bryant » : rendez-vous ce soir à 19h, pour rendre hommage au Mamba

On se souvient tous de ce terrible dimanche soir, de ce terrible 26 janvier 2020. Une date maudite, marquée par le décès de Kobe Bryant et sa fille Gianna, ainsi que sept autres personnes dans un crash d’hélicoptère. Aujourd’hui, un mois plus tard quasiment jour pour jour, un mémorial public va rendre hommage au Black Mamba et sa fille.

Vous l’avez sans doute remarqué en parcourant le site ce matin. En ce 24 février 2020, TrashTalk a décidé de s’habiller tout en noir pour l’occasion. C’est notre façon de rendre hommage à Kobe et Gigi, qui vont être honorés ce lundi au Staples Center de Los Angeles dans un mémorial public qui sera évidemment rempli d’émotion. Comme avec Michael Jackson ou Nipsey Hussle par le passé, la salle des Lakers se transformera le temps d’un jour en lieu de commémoration, après avoir été le théâtre des plus grands exploits du Black Mamba pendant tant d’années. Un jour qui n’a pas été choisi au hasard puisque la date du 24/02 a une signification particulière. 24 pour le numéro de Kobe, 2 pour le numéro de Gianna. Pour les autres détails, sachez que la cérémonie va commencer à 10h heure de Los Angeles. Pour ceux qui galèrent un peu avec les fuseaux horaires, ça donne du 13h heure de New York, et 19h heure de Paris. Pour nous Français, l’horaire est donc idéal pour pouvoir vivre l’événement en live, événement qui sera suivi un peu plus tard par un match NBA, puisque les Clippers accueilleront les Grizzlies dans la nuit de lundi à mardi. D’après les informations du Los Angeles Times, le mémorial public devrait durer environ trois heures.

24/02. Journée en hommage à Kobe et Gigi.

Le site de TrashTalk s'est habillé pour l'occasion. Cérémonie diffusée ce soir, à 19h, sur beIN Sports. 🙏#RIPMamba pic.twitter.com/MNBpZnzdrs — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 24, 2020

« A Celebration of Life for Kobe and Gianna Bryant ». Comme son nom l’indique, la cérémonie sera placée sous le signe d’une célébration. Ce sera un hommage à tous les accomplissements de Kobe, sur les parquets NBA forcément mais aussi en dehors, en mettant évidemment aussi l’accent sur son rôle de père de famille et sa relation avec Gigi. Si l’on en croit ESPN, 20 000 personnes sont attendues à l’intérieur du Staples Center, dont certaines stars de la Grande Ligue originaires de Los Angeles comme Russell Westbrook, James Harden et Klay Thompson. Klay sera d’ailleurs accompagné de Stephen Curry et Draymond Green d’après NBC Sports Bay Area. ESPN indique également que la joueuse d’Oregon Sabrina Ionescu, qui était proche de Bryant et sa fille, s’adressera au public pendant la cérémonie. Les membres des Lakers, des Clippers et Grizzlies seront également présents, mais aucune précision n’a par contre été apportée concernant la présence de la famille de Kobe Bryant. Enfin, pour info, l’ensemble des bénéfices liés à l’événement seront versés à la Mamba and Mambacita Sports Foundation, le prix des billets variant de 24,02 dollars à 224 dollars. Là encore, les chiffres n’ont pas été choisis au hasard.

Pour pouvoir suivre la cérémonie, on peut compter sur nos copains de BeIn Sports, qui vont la diffuser à partir de 19h. Sinon, il existe un autre moyen pour regarder l’événement, à savoir le League Pass. L’occasion de dire un dernier au revoir à Kobe et Gigi.

Source texte : Los Angeles Times / ESPN / NBC Sports Bay Area