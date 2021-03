Officiel, Evan Fournier part à Boston ! Deux tours de Draft dans le package, et un magnifique défi pour le Français

C’était l’une des signatures les plus attendues de la soirée et ça n’a pas traîné. 16h33, quelques minutes après l’annonce du départ d’un autre énorme beau gosse du Magic, Nikola Vucevic, la Woj Bomb tombe et Evan Fournier prend donc la direction de Boston, contre deux seconds tours de Draft. Un nouveau défi pour le Français à quelques mois de devenir free agent, ça va faire tout drôle tiens.

Les Celtics, les Mavericks et les Knicks semblaient tenir le lead sur la dernière ligne droite et c’est donc ce filou de Danny Ainge qui a tiré le premier, ou qui a tiré le mieux en tout cas puisque c’est désormais officiel : contre deux seconds tours de Draft Evan Fournier est aujourd’hui un joueur des Celtics de Boston. On en parlait ce matin parmi les joueurs que l’on identifie volontiers à une franchise en particulier, Evan et le Magic c’est une longue et belle victoire, pas forcément couronnée de beaucoup de succès mais tout de même quelques passages ça et là en Playoffs et c’est déjà pas mal. La suite ? Elle se passera donc un peu plus au nord, dans le Massachusetts pour être plus précis, et au sein de l’une des franchises les plus mythiques de toute la Ligue : les Boston Celtics. Kemba Walker, Marcus Smart (pour l’instant), Jaylen Brown, Jayson Tatum… et donc Evan Fournier, ici on se lèche les babines et si le classement actuel des C’s n’a rien de folichon on parle quand même d’une institution de la Grande Ligue qu’Evan fréquentera donc tout prochainement.

🚨 EVAN FOURNIER TRANSFÉRÉ À BOSTON CONTRE 2 SECOND TOURS DE DRAFT !!! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/JMo6mnSHre — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 25, 2021

A 28 ans le défi est immense pour l’un des attaquants les plus solides de la Ligue et le flow de Vavane ravira à n’en pas douter les fans de Boston. Free agent cet été le mariage n’est donc pas validé pour plus de six mois, mais tout peut désormais arriver et, surtout, on s’attend maintenant à voir un Fournier dans son prime et au sein d’une équipe compétitive, excusez du peu. Parce que le chauvinisme c’est bien hein, mais on vous calme tout de suite parce qu’on parle quand même d’un mec qui tourne à 20 points de moyenne cette saison, à 25 en mars, et qui aura donc fait ses adieux à la Floride hier avec un game winner contre l’équipe la plus en forme de la Ligue… Une petite révolution à Orlando mine de rien, Orlando qui perd coup sur coup ses deux meilleurs joueurs alors que la fanbase du Magic avait surtout croisé les doigts jusque-là pour voir partir Aaron Gordon et sa moumoute de mec trop fatigué.

On s’y penchera très vite, sur la legacy à la française laissée par Evan Fournier à Orlando, sur le rôle qu’il pourrait avoir à Boston, mais digérrons déjà la nouvelle et préparons nous, aussi, pour la suite des évènements. La soirée va être folle, et elle a donc commencé avec l’accent français, l’accent de Charenton dis-donc.