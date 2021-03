Mo Wagner et Troy Brown Jr. rejoignent Chicago, Daniel Gafford et Chandler Hutchison partent à Washington : quatre noms dans un titre, on est au max

Tiens, une petite signature, ou plutôt quatre. En plein coeur d’une soirée qui avait débuté très fort du côté d’Orlando notamment, Bulls et Wizards viennent donc de faire affaire en scred. Deux joueurs en croiseront deux autres à l’aéroport, on espère que ça ne partira pas en mode Booba Kaaris et pour savoir qui l’emporte dans ce trade… on attendra quelques semaines.

Pas le trade dont on se rappellera le plus demain au petit dej mais ici on s’est promis que l’on vous parlerait de tout et de tout le monde alors let’s go :

Les Bulls récupèrent : Mo Wagner et Troy Brown Jr.

Les Wizards récupèrent : Chandler Hutchison et Daniel Gafford

Washington is trading Troy Brown and Mo Wagner to Chicago for Daniel Gafford and Chandler Hutchinson, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021

Petit arrangement entre amis, et quatre jeune joueurs qui se croiseront donc à Washington, Chicago ou Orly en cas de pilote en manque de repères. D’un côté un intérieur rugueux, athlétique et qui sait shooter (Mo Wagner) et un jeune two-way player à fort potentiel mais qui s’était un peu perdu cette saison dans le bourbier de Washington (Troy Brown jr.), de l’autre un freak assez incroyable et encore très jeune (Daniel Gafford) et un homme à tout faire qui n’a rien d’exceptionnel mais qui a rarement déçu (Hutchison), kif kif bourricot comme diraient les anciens et on observera surtout, ici en tout cas, les développements de TBJ et Gafford, eux qui semblaient freinés par le projet d’une franchise qui ne leur accordait pas vraiment de confiance.

Les affaires sont les affaires, la trade deadline c’est aussi des petits business entre les gros. Allez, on surveillera évidemment nos quatre loulous mais on retourne surtout sur les réseaux là, parait que Nemanja Bjelica vient d’être tradé.