Officiel : Norman Powell envoyé à Portland, Gary Trent Jr. fait le chemin inverse, vraie Woj Bomb ça

Les transferts s’enchaînent en ce début de soirée et les plus gros clients de cette trade deadline changent progressivement d’écurie. C’est désormais au tour de Norman Powell, très présent dans les rumeurs, de bouger pour rejoindre Portland.

On savait qu’il avait de grandes chances de se faire transférer, ça n’a pas raté. Norman Powell, auteur de sa meilleure saison en carrière mais aussi en dernière année de contrat (il possède une player option de 11,6 millions de dollars qu’il va soigneusement décliner pour devenir agent libre non restrictif), portera un maillot différent que celui des Raptors après la trade deadline. Et c’est à Portland que Norm évoluera pour la deuxième partie de saison, et possiblement les années à venir s’il prolonge derrière, ce qui est probablement dans les tuyaux (sinon c’est risqué…) sachant que les Blazers ont tout de même lâché Gary Trent Jr. dans le deal avec Rodney Hood selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. Une contrepartie assez importante, même si Powell réalise une très belle campagne avec quasiment 20 points de moyenne et un pourcentage de réussite de 44% du parking. Clairement, Norman va pouvoir apporter des choses aux Blazers, bien décidés à s’illustrer dans le paysage du Wild Wild West. Seulement, on aimait bien la contribution du jeune Gary Trent Jr., qui avait réussi à s’imposer comme un maillon important de Portland (titulaire en l’absence de C.J. McCollum) avec 15 points de moyenne à presque 40% derrière l’arc, tout en apportant une belle énergie et sa contribution en défense, le point faible de l’équipe de l’Oregon. Quant à Hood, il a souvent été perturbé par les blessures à Portland et sa production a largement chuté, mais il reste un vétéran qui peut servir dans une équipe.

Portland récupère : Norman Powell

Toronto récupère : Gary Trent Jr., Rodney Hood

Pour les Raptors, dont on savait qu’ils voulaient transférer Norman Powell, récupérer Gary Trent Jr. est plutôt intéressant, lui qui devrait pouvoir poursuivre sa progression dans une franchise sur le point d’aborder un nouveau chapitre de son histoire. En effet, maintenant que Powell est parti, on attend avec impatience le transfert de Kyle Lowry, qui pourrait changer quelques petites choses dans l’univers de la NBA. Rien n’est encore fait, et on se demande où il va atterrir maintenant que Philadelphie, l’un des principaux candidats pour l’accueillir, a recruté George Hill. Mais sans Powell et potentiellement sans Lowry, Trent Jr. va avoir des responsabilités sans doute assez similaires en comparaison avec son passage à Portland. On rappelle qu’à 22 ans, GTJ est sur le point de devenir agent libre restrictif en fin de saison et vu sa campagne solide en 2020-21, il devrait pouvoir décrocher un contrat bien sympa. Les Raptors, qui n’avaient pas forcément la main sur la Free Agency à venir de Powell, pourront dans le cas de Trent Jr. s’aligner sur les différentes offres.

Ce n’est pas le plus gros deal de la soirée, mais c’est un deal qui a son importance. Les Blazers estiment que l’arrivée de Powell leur permet de progresser à l’extérieur, tandis que les Raptors récupèrent un jeune joueur qui montre de belles promesses. Deal gagnant – gagnant ?

