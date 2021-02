Derrick Rose transféré aux Knicks : Dennis Smith Jr et un pick dans la balance, le duo Thibodeau-Rose reconstitué

La rumeur grandissait ces dernières heures, c’est maintenant officiel : Derrick Rose va retrouver le Madison Square Garden et les Knicks ! Un deal a été conclu pour envoyer Dennis Smith Jr ainsi qu’un second tour de draft en contrepartie. Après Chicago et Minnesota, Tom Thibodeau va retrouver son ancien poulain pour la troisième fois.

Shams Bomb !! On l’aimait bien dans le rôle du grand frère formateur à Detroit, surtout avec Killian Hayes en poulain. Pourtant, Derrick Rose va bien faire ses valises et rejoindre les New-York Knicks ! Une deuxième expérience à Big Apple après un premier passage entre 2016 et 2017. Plus de Joakim Noah pour l’accompagner mais une jeune équipe des Knicks qui ne dira pas non à un mentor aussi expérimenté pour aller chercher un spot en Playoffs au printemps. Solidement accrochés à leur septième place, ils s’offrent là un des joueurs les plus courtisés du marché. Vincent Goodwill de Yahoo Sports a d’ailleurs révélé que le Heat, les Clippers, les Bucks et les Nets étaient dans la course pour récupérer le meneur.

From last night. Also: Miami, L.A. Clippers, Milwaukee, Brooklyn were all in the running https://t.co/HN78X3UZjp — Vincent Goodwill (@VinceGoodwill) February 7, 2021

Pour D-Rose c’est aussi l’occasion de rejoindre une équipe qui joue un peu plus que la lottery et surtout, c’est la possibilité de rejouer sous les ordres d’un coach très important pour lui : Tom Thibodeau !

Rose and the Pistons agreed a trade is best for both sides, sources say, clearing way for Detroit and New York to work toward agreement. Rose is on track to reunite with Knicks head coach Tom Thibodeau. https://t.co/zkUsC4ojKO — Shams Charania (@ShamsCharania) February 7, 2021

Avec déjà quatre meneurs dans l’effectif, on se doutait que l’un d’entre eux allait sauter dans le deal et malheureusement pour Frank Ntilikina, ce ne sera pas lui. En effet, Shams Charania de The Athletic indique que c’est Dennis Smith Jr, en échec à New-York, ainsi qu’un second tour de draft qui sont envoyés pour récupérer le vétéran. Une information confirmée avec Adrian Wojnarowski d’ESPN. Avec Rose mais aussi Payton et Quickley devant lui, l’avenir s’assombrit encore davantage pour notre frenchy qui commence à enchaîner les DNP.

The Detroit Pistons are nearing agreement on deal to send Derrick Rose to the New York Knicks for Dennis Smith Jr. and draft compensation, sources tell me and @JLEdwardsIII. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 7, 2021

Detroit has agreed to trade guard Derrick Rose to New York for Dennis Smith Jr., and a 2021 second-round pick (via Charlotte), sources tell ESPN. Rose reunites with Tom Thibodeau, who coached him in Chicago and Minnesota. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 7, 2021

Pour Detroit c’est une finalité qu’on attendait depuis un moment et cela confirme que la confiance est placée à 1000% dans la jeunesse et le développement de jeunes talents. Killian Hayes a un boulevard pour prendre le poste 1 mais attention à DS Jr qui avait montré de belles choses à Dallas avant d’aller se perdre du côté de New-York. A voir si Dwane Casey réussira à le mettre dans les bonnes dispositions pour rebondir. Cela s’est plutôt bien passé pour Josh Jackson par exemple. Tous les yeux vont maintenant se tourner vers Blake Griffin, le dernier vétéran de cette équipe et surtout le mieux payé ! Vu son début de saison, il ne sera pas facile de le refourguer.

Derrick Rose va retrouver Tom Thibodeau à New-York et ça méritait qu’on en parle. Belle addition à l’effectif des Knicks et confirmation du projet reconstruction pour Detroit qui ajoute un nouveau jeune à son effectif. Tout est bien qui finit bien ? A part pour notre Franky national, ça y ressemble bien.

Source texte : The Athletic / ESPN / Yahoo Sports