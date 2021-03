Preview de la soirée NBA : rendez-vous cette nuit pour les potentiels débuts d’Evan Fournier avec les Celtics

Encore une grosse nuit de NBA au programme avec les premières apparitions de joueurs sous leurs nouveaux maillots. Oui, Mesdames et Messieurs, Evan Fournier devrait faire ses débuts cette nuit face au Thunder à 3h. À ne louper sous aucun prétexte.

1h : Timberwolves – Rockets : back-to-back pour ces deux cancres de la Conférence Ouest. Le match d’hier s’est soldé par une victoire des Wolves avec un bon Karl-Anthony Towns à 29 points et 14 rebonds. Pour ce soir, on reprend les mêmes effectifs et on recommence. C’est donc pas aujourd’hui que nous allons voir le duo tant attendu – Avery Bradley et Kelly Olynyk – qui remplacera James Harden. Elle est quand même sacrément drôle cette phrase.

1h : Bucks – Knicks : après avoir perdu contre les Celtics hier, Milwaukee aura à cœur de se réveiller et faire une démonstration de force face à un potentiel adversaire en Playoffs. Il faudrait tout de même prévenir Mike Budenholzer de changer ses rotations. Parce que quand on veut gagner un match, avoir 9 joueurs à plus de 18 minutes de jeu, ça complique relativement les choses. On va mettre une petite pièce sur Giannis qui s’énerve face à une raquette de New York qui risque d’avoir un peu de mal. Le dernier match s’était soldé par un écart de 30 points en faveur des Bucks. À voir ce que le match de ce soir nous réserve.

1h : Wizards – Pistons : match dans les profondeurs de la Conférence Ouest. Detroit qui vient de perdre contre l’équipe C des Nets va avoir l’opportunité de se rattraper ce soir face à une équipe qui va sûrement jouer sans Bradley Beal. Pas facile de gagner pour Washington quand le meilleur joueur de ton équipe n’est pas là (la bise à Russell Westbrook). En clair, passez votre chemin si vous ne voulez pas perdre la vue. Le seul spectateur de ce match sera le Shaq qui aura de quoi réaliser son prochain Shaqtin’A Fool.

1h30 : Spurs – Bulls : on va assister au premier match de Nikola Vucevic sous le maillot de Chicago. Autant souhaiter bonne chance à nos amis Texans pour défendre sur les pick-and-rolls entre Zach LaVine et Vooche. Chicago affronte une équipe des Spurs en plein doute. 4 défaites de suite et San Antonio se retrouve à la 8è place de la Conférence Ouest. Attention à ne pas laisser trop de matchs en route au risque de ne plus faire les Playoffs à la fin de la saison. On souhaite bon courage à nos amis les Spurs qui auront fort à défendre en plus de l’absence de Loonie Walker IV. Daniel Theis ne sera pas encore disponible, bien dommage, il se serait régalé dans la raquette des Éperons.

3h : Pelicans – Mavericks : back-to-back pour les deux équipes qui ont toutes les deux perdues. Zion qui vient de nous sortir un match tout simplement XXL – comme sa carrure – aura l’occasion de réitérer cette performance. Kristaps Porzingis est listé comme questionnable après avoir fourni un match de haute intensité pendant 38 minutes hier face aux Pacers. Doncic est également listé questionnable pour ce match suit à des petites douleurs dans le dos. Côté Pelicans, Lonzo Ball sera encore absent. Un match qui aurait pu nous réserver un beau spectacle mais qui sera plombé par les absences.

3h : Thunder – Celtics : Oklahoma aura fort à faire face à une équipe de Boston qui pourrait voir les débuts de leur nouvelle recrue selon les déclarations de Danny Ainge. Evan Fournier pourrait jouer son premier match en vert ce soir, l’occasion d’observer les rotations mises en place et le rôle de Vavane dans le jeu. Dans une interview avec TrashTalk, l’originaire de Charenton nous avait déjà donné quelques précisions après son transfert. Oklahoma pourra profiter de ce match pour accentuer son tanking qui commence à bien prendre forme. On va bien évidemment regarder ce match pour voir notre Frenchie évoluer sous ses nouvelles couleurs et avec son numéro 94 !

Ainge says Evan Fournier will be flying in for his physical today and may meet the team in Oklahoma City for Saturday’s game vs the Thunder. — A. Sherrod Blakely (@ASherrodblakely) March 26, 2021

3h : Jazz – Grizzlies : match retour entre ces deux équipes qui viennent de s’affronter cette nuit. Victoire plus que serrée 117 – 114 pour Utah avec un Donovan Mitchell on fire à 35 points. Rudy Gobert aura forcément en tête le sophomore Ja « funambule » Morant, qu’il n’a pas réussi à arrêter sur ce match. Il faudra également compter sur le pivot bûcheron tout droit venu de Lituanie, Jonas Valanciunas, auteur d’une très sérieuse performance à 14 points et 18 rebonds hier. Le Jazz devra faire mieux qu’une petite victoire de 3 points pour marquer son territoire.

4h : Clippers – Sixers : les Clippers qui viennent de gagner un match face aux Spurs avec seulement 8 joueurs de disponible. On est en NBA ou en départementale honneur du Finistère pour avoir si peu de joueurs ? Malheureusement pour les Clipps’, il semblerait bien qu’ils doivent composer ce soir encore avec les absences de Kawhi Leonard, Patrick Beverley, Serge Ibaka et Marcus Morris. Alors ça peut passer contre les Spurs mais réitérer l’exploit contre une équipe de Philly qui assure en l’absence de son patron Joel Embiid, ça semble plus compliqué. Les Sixers pourront compter sur leur collectif, à chaque soir, sa performance. Face aux Lakers, ce sont les 28 points de Danny Green et des shoots à 3 points dans le clutch qui ont scellé la victoire. On pourrait bien assister à un no-match cette nuit entre les deux tauliers de la Ligue.

4h : Kings – Cavaliers : on parle de tauliers de la Ligue, et bien vous en avez là aussi. Oui d’accord pas le même genre de tauliers mais tout de même. Attention aux Kings qui sont actuellement sur trois victoires de suite et se rapprochent dangereusement du play-in. On conseille aux Cavs de bien surveiller le bolide De’Aaron Fox, qui a tout simplement collé 44 points face aux Warriors au dernier match. Cleveland devra compter sur un grand Darius Garland pour arracher la victoire face à des Kings plus que conquérants depuis quelques matchs.

Encore une belle nuit de NBA qui s’offre à nous. Alors mettez-vous bien, couverture, café et on se retrouve sur l’oiseau bleu tout au long de la nuit pour partager ça tous ensemble.

Source texte : ESPN