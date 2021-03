La Trade Deadline 2021 vue par Twitter : vous n’êtes pas prêts à voir Terrence Ross prendre 40 shoots par match

Chaque saison, la trade deadline apporte son lot de Shams et Woj Bombs. Des transferts parfois inattendus, parfois logiques, parfois totalement WTF, mais qui rythment toujours cette période de la NBA. Du coup, forcément, les joueurs, principaux concernés par ces changements, réagissent bien souvent sur les réseaux sociaux aux différentes annonces. Florilège de leurs réactions pour cette édition 2021.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

Here we go!!!!

Hi @celtics fans, If you’re not familiar with me, please Google my last name. You’re welcome. 🍀

Lol if you don’t laugh, you cry 🤣🤣🤣

Wow, life comes at you fast… I’m the oldest player in the locker room 😅 pic.twitter.com/dd6oHe1pqX

Join us in welcoming @TeamLou23 back to ATL! #TrueToAtlanta pic.twitter.com/ubWDX0fpL8

By the looks of our mentions we think this is the graphic you’ve all been waiting for…

Show your love to our newest #HEATCulture member @VicOladipo! pic.twitter.com/lTDuFsFegL

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) March 26, 2021