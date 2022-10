On enchaine, on enchaine, on enchaine et on se déchaine, dès 20h et ce jusqu’à 5h du matin environ, avec des Lakers qui pourraient servir de somnifères à cette nouvelle nuit de NBA. Le programme ? On vous le donne tu’d’suite !

# LE PROGRAMME

20h : Clippers – Pelicans

Clippers – Pelicans 23h : Celtics – Wizards

Celtics – Wizards 23h : Cavs – Knicks

Cavs – Knicks 23h : Pistons – Warriors

Pistons – Warriors 0h : Spurs – Wolves

Spurs – Wolves 0h30 : Mavs – Magic

Mavs – Magic 2h : Suns – Rockets

Suns – Rockets 2h30 : Lakers – Nuggets

# À NE PAS MANQUER

Le nouveau show des Lakers, qui sont officiellement à la poursuite de l’un des plus honteux records qui soit : celui du pire début de saison de l’histoire de la franchise. Au menu ce soir ? Du Westbrook remplaçant, du AD incertain, du LBJ saoulé et en face un Nikola Jokic fin prêt à poser son 35/14/15 en marchant 28 minutes. En plus c’est à 2h30 donc en dessert, que demande le peuple.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Un match à 20h on valide avec validation, même si on ne sait jamais qui va jouer pour les Clippers, même si on sait déjà que Brandon Ingram ne jouera pas côté Pelicans.

Donovan Mitchell qui en colle 50 aux Knicks.

Le troisième Spurs – Wolves en une semaine, really ?

Luka Magic face au Magic.

Huit matchs ce soir et ça commence de bonne heure, la faute à ce foutu changement d’heure qui détraque le coq qui vit à côté de chez moi. A ce soir 20h avec le petit rosé qui va bien, il fera nuit mais il fera toujours 21 degrés.