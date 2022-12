What the fuck : Miles Bridges bientôt de retour chez les Hornets…?

Sans contrat depuis la fin de saison dernière suite à ses problèmes judiciaires pendant l’intersaison, Miles Bridges pourrait bien faire son retour en NBA. Selon les informations d’ESPN, l’ailier serait en négociations avancées avec les Hornets…

Va-t-on revoir Miles Bridges sur un parquet NBA prochainement ? C’est bien possible.

Jugé pour violence domestique cet automne, Miles Bridges avait pu éviter la case prison en négociant un accord avec la justice américaine, mais son avenir “basketballistique” semblait quand même bien flou. Quelle équipe NBA allait vouloir tenter le pari concernant un joueur certes très talentueux mais qui ramènerait avec lui mauvaise presse, attitude hors terrain déplorable et tempête médiatique ?

Lakers et Pistons avaient été mentionnés dans ce dossier il y a quelques semaines, et puis plus rien, pas un murmure dans les couloirs de la Grande Ligue. Comme si “Monsieur Ponts” avait de nouveau disparu de la circulation. Et puis voilà qu’arrive notre pape du scoop, Adrian Wojnarowski, qui ne semble pas vouloir prendre de vacances à Noël et qui nous balance une énorme bombe un 23 décembre, juste avant une nuit XXL sur les parquets.

Selon l’insider, on pourrait bien revoir Miles Bridges cette saison en NBA du côté de Charlotte, son ancienne franchise.

Les deux parties auraient entamé des négociations contractuelles et l’optimisme règnerait pour une issue prochaine.

ESPN Sources: The Charlotte Hornets and restricted free agent forward Miles Bridges are gathering traction in talks on a new deal and optimism exists that an agreement could come in the relative near future: https://t.co/JQoDc5HbYv

