Annoncé régulièrement dans les rumeurs de transfert ces derniers mois, Myles Turner pourrait finalement s’inscrire dans la durée à Indiana. Selon les infos de The Athletic, le pivot et les Pacers auraient entamé des négociations pour une prolongation de contrat !

On avait tellement évoqué son cas dans la rubrique trade qu’on aurait presque pu en faire une chanson de Noel. “Vive le vent, vive le vent, vive le vent d’hiver, Myles Turner où joueras-tu à la fin de la saison ?” Au sein d’une équipe d’Indiana en pleine reconstruction, le pivot de 26 ans semblait promis au départ.

Il ne lui restait en effet qu’un an de contrat et puis on n’avait pas forcément l’impression que la franchise voulait en faire une pièce centrale de son nouveau projet, centré autour de Tyrese Haliburton. Une preuve supplémentaire ? Indiana avait même offert un contrat max à Deandre Ayton durant la Free Agency 2022, mais le joueur était finalement resté à Phoenix.

Et puis la nouvelle saison a débuté et là, belle surprise : le joueur carbure et joue son meilleur basket en carrière ! 16,7 points, 7,8 rebonds, 2,1 contres, 54% au tir, presque 42% de loin, au sein d’une équipe d’Indiana qui retourne tous les pronostics. De quoi attirer quelques convoitises et le joueur avait même participé en faisant un énorme appel du pied aux Lakers fin octobre. Son nom était également revenu du côté des Clippers, en quête de renfort dans la peinture. Et puis finalement rien de neuf…

Nous voilà donc en ce 24 décembre 2023 et Shams Charania de The Athletic nous balance son info qui tue : Myles Turner pourrait finalement s’offrir du rab et prolonger aux Pacers !

Pacers, Myles Turner open contract extension talks, per sources. Details at @TheAthletic on how Indiana can give its center up to $19 million in additional salary this season alone: https://t.co/ZfliyVyfkB — Shams Charania (@ShamsCharania) December 23, 2022

Selon le rival du Woj, les négociations viennent de débuter entre les deux parties et rien ne presse puisqu’en vertu des accords collectifs, la franchise a jusqu’au 1er mars pour valider une prolongation de contrat. Passé ce délai, il faudra attendre cet été et la Free Agency. L’insider évoque même la possibilité que le joueur touche un gros bonus (19 millions à ajouter à son salaire actuel de 18 millions, ce qui donnerait 37 millions pour cette seule année 2022-23 !) dès cette saison car la franchise est actuellement 25 millions sous le cap space. Elle a donc de l’argent en “trop”.

Que tirer de cette info de possible prolongation sinon ? Déjà que Myles Turner pourrait bien avoir un rôle à jouer dans le futur des Pacers après tout. Plutôt à moyen ou long terme, ça c’est la grosse inconnue mais ça reste un élément expérimenté qui devrait être bien précieux pour guider la jeunesse des Pacers. En prolongeant son contrat, Indiana pourrait aussi avoir de meilleurs arguments pour obtenir une meilleure contrepartie dans quelques mois, surtout si le joueur confirme sa belle forme du début de saison. Ça c’est de la spéculation mais la cote d’un Myles Turner avec un maillot jaune et bleu sur les épaules après le 1er juillet 2023 semble désormais un scénario plus que probable.

Myles Turner en passe de prolonger aux Pacers ? Voilà la news qu’on n’attendait pas vraiment de la part des fermiers mais les dernières performances du pivot lui ont sans doute permis de s’offrir un futur à Indianapolis. Reste à savoir le nombre de billets verts mis sur la table.

Source texte : The Athletic