Vainqueurs à New York mercredi soir puis à Cleveland cette nuit, les Raptors retrouvent le sourire au meilleur moment. En effet, après une période sombre pendant le mois de Noël, les potes de Pascal Siakam semblent de retour et pourront aborder 2023 avec bien plus d’optimisme que prévu.

Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé ?

Difficile de l’affirmer aussi frontalement lorsqu’on parle de Toronto, mais on doit avant tout commencer par applaudir le retour de ce bon OG Anunoby.

Absent 4 matchs de suite à la mi-décembre, le couteau-suisse des Raptors regardait avec tristesse – comme ses fans – son équipe se faire défoncer. Oui, Toronto se faisait défoncer, de manière variée mais toujours aussi violente, imposant aux exécutifs de la NBA de surveiller de près la franchise canadienne. On commençait à se dire, que font ces Raptors, en vrai ?

Car avant la blessure d’Anunoby, il y avait déjà eu 4 défaites sur les 6 derniers matchs, les viseurs pointés sur Scottie Barnes et les rumeurs gonflant autour de Gary Trent Jr.

Le déclic ? Il a eu lieu à Philadelphie, tout simplement.

Dans un match perdu mais ultra-combatif, les Raptors ont retrouvé leur identité. Se défonçant pour gêner Joel Embiid, s’accrochant au score pour tenter de vaincre les Sixers chez eux, les hommes de Nick Nurse nous remontraient leur meilleur visage. Celui d’une équipe qui se défonce, au lieu de se faire défoncer. De retour ce soir là ? OG, évidemment. Et bien que ce match se terminait par une défaite, les sourires retrouvaient la surface dans la fanbase de Toronto. Un peu de patience, besoin de confirmation, et tout devait aller mieux.

Nous voilà 5 jours plus tard, et les résultats sont comme attendus.

Une victoire à New York, avec un record en carrière de Pascal Siakam ?

Une victoire à Cleveland, la première défaite des Cavs à domicile face à une équipe de l’Est cette saison ?

Contre des Knicks en pleine bourre et des Cavs très costauds chez eux, les Raptors ont retrouvé leur modjo.

Et si Siakam était évidemment la star du match au Madison Square Garden, c’est un nouvel aspect traumatisant qui se révélait ce vendredi soir dans l’Ohio : la réussite à trois-points. Un splendide 19/37 du parking pour les Canadiens, incapables de jeter une pièce dans une benne à ordures ces dernières semaines, retrouvant soudainement leur réussite au shoot. Comment ne pas vivre ces tirs rentrés comme de véritables Gaviscon après un repas de Noël, la crispation de décembre se libérant ficelle après ficelle.

Les bonnes nouvelles ne viennent généralement pas seules. Et Toronto va jouer ses trois prochains matchs à domicile, dans l’espoir de confirmer cette belle tendance.

Ce qui est sûr, c’est que l’orage de début décembre semble passé. Que les piliers sont de retour, et qu’avec un peu de chance, l’efficacité au tir aussi.

Dans ce cas là ? Il faudra faire attention à ces Raptors, revanchards, à la traîne, souhaitant montrer à leur management que ce groupe est fait pour concurrencer l’Est.

Alors que les fans de Toronto devaient passer Noël en larmes, c’est tout le contraire qui s’est produit en l’espace d’une semaine. Une défaite prometteuse suivie par deux victoires convaincantes, les Raptors sont peut-être officiellement de retour.