On en parlait ici il y a quelques jours, le poing serré. Anthony Davis était absent depuis plusieurs jours, et on se demandait ce que les prochains examens médicaux allaient donner. Et bien à en croire différentes sources à Los Angeles, l’intérieur des Lakers pourrait ne pas rejouer avant longtemps…

C’est pas comme ça qu’on souhaite un joyeux Noël aux Lakers.

Il y a une semaine, Anthony Davis se blessait au pied face aux Nuggets et quittaient les siens rapidement, laissant la cité des anges dans un doute profond. Ce qu’on attendait, c’était une update médicale, afin de connaître la sévérité de la blessure. Allait-on parler de quelques jours d’absence ? De quelques matchs ? De quelques mois ?

Malheureusement, la dernière update est tombée, et elle n’a pas été bonne.

On parle d’une absence à durée indéterminée, avec doigts croisés pour éviter une opération.

C’est Shams Charania de The Athletic qui a relayé l’info des Lakers en premier, avant une confirmation détaillée d’Adrian Wojnarowski côté ESPN.

ESPN Sources: The pain has subsided in past several days in Anthony Davis’ foot and he’s expected to rest it for another 7-to-10 days and have it re-evaluated and see if he can return to play. For now, there’s hope that a procedure can be avoided. https://t.co/4B2RXiAZTV — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 23, 2022

Prenons l’update optimiste, c’est-à-dire 7 à 10 jours d’évaluations avant de prendre une décision.

Mais on ne va pas se mentir, ça sent déjà la merde bien fort. Déjà car la saison des Lakers est un cauchemar jusqu’ici, ensuite car on parle d’une blessure au pied chez un intérieur, et enfin car on parle… d’Anthony Davis. Un joueur dont la liste de blessures en carrière fait froid dans le dos, et nous fait tristement penser à un Bill Walton nouvelle génération.

Auteur d’une incroyable saison jusqu’ici (27 points, 12 rebonds et 2 contres de moyenne), AD portait les Lakers sur ses larges épaules, et ce des deux côtés du terrain.

Vous l’enlevez ? C’est tout espoir de crédibilité et de respect qui disparaît en un claquement de doigts, comme on a déjà pu l’observer l’an dernier. Les Lakers auront beau filer les clés de la raquette à LeBron, Thomas Bryant, Riri, Fifi et Loulou, cette équipe ira nulle part sans la présence de son co-meilleur joueur.

Et la question qu’on peut se poser est alors la suivante : que fera Rob Pelinka à la trade deadline, si le navire coule et les Lakers apprennent qu’ils ne peuvent pas compter du tout sur Anthony Davis pour le reste de la saison ?

Les doigts sont croisés plus que jamais pour Anthony Davis. Une opération au pied, et c’est un cauchemar ultime qui pourrait avoir lieu, pour les fans de basket comme ceux des Lakers. En ces périodes de fêtes, on sait déjà quel cadeau commander…

Source : ESPN – The Athletic