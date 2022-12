Vainqueurs logiques cette nuit face aux Pistons (130-105), les Hawks n’ont pas de quoi bomber le torse. Cependant, un petit détail a attiré l’attention de certains observateurs, en amont de la trade deadline qui arrivera prochainement : à Atlanta, l’infirmerie pourrait être enfin… vide.

C’est ce groupe qu’on attendait, en tout début de saison.

Un groupe complet, polyvalent, grand, rempli de joueurs expérimentés, avec des options de tous les côtés.

Intégrant Dejounte Murray initialement, les Hawks se focalisaient sur leur nouveau guard mais un autre copain de la ligne arrière manquait cruellement. Ce garçon ? Bogdan Bogdanovic. Attendu en sortie de banc pour canarder les équipes adverses, le Serbe se remettait d’une vilaine blessure au genou droit. Et Atlanta se retrouvait du coup en plein ajustement, espérant que la gâchette revienne le plus vite possible.

Le 2 décembre, Bogi faisait officiellement son début de saison contre Denver, mais John Collins se blessait à son tour.

Puis c’était à Dejounte Murray de s’absenter pour quelques jours, repoussant l’annonce officielle de ce vendredi soir.

Face aux Pistons, l’infirmerie d’Atlanta était vide, Nate McMillan profitant enfin de son effectif au complet pour la première fois cette saison.

Alors, vous allez me dire, toute équipe NBA doit s’ajuster, et tout en haut de la Ligue les absents n’ont pas empêché de vraies cylindrées (Denver, Boston, Memphis, Milwaukee) de tabasser la concurrence. Et oui, c’est vrai, les Hawks ne peuvent clairement pas se cacher derrière l’excuse des blessures pour justifier leur jeu peu inspirant et assez déstructuré.

Cependant, ce qui nous intéresse est ce qu’il y a… à venir.

C’est-à-dire ? La trade deadline 2023, avec Landry Fields le nouveau président des opérations basket désormais en place.

Sur les prochaines semaines, sauf cataclysme qui tombe sur la gueule des Hawks d’ici le Nouvel An, Fields et les fans d’Atlanta seront en mesure de vraiment juger cette équipe. Avec la visite des Nets la semaine prochaine puis un roadtrip de 4 matchs à l’Ouest avant de recevoir les Bucks, on ne pouvait demander meilleur timing.

C’est précisément pendant ces 15 prochains jours que le management de Géorgie saura mieux de quoi cette équipe est faite, entre potentiel réel à l’Est ou structure bancale qui mérite de réels ajustements. On le sait, John Collins est mentionné de partout dans les rumeurs en ce moment, et Clint Capela ne doit pas être trop loin du téléphone également.

L’absence de blessés pourrait donc permettre à Atlanta de montrer le potentiel réel de cette équipe, avant une trade deadline qui s’annonce active quoi qu’il arrive. Messieurs, à vous de jouer, au complet, on attend la sentence de Landry Fields dans les prochaines semaines.