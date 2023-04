Miles Bridges suspendu 30 matchs par la NBA

On l’avait presque oublié celui-là. Il y a quelques heures la NBA a statué sur le cas Miles Bridges et l’a finalement suspendu 30 matchs. Il s’était rendu coupable de violences conjugales le 27 juin dernier.

Il aura finalement passé la saison loin des parquets, en tout cas des parquets de basket. Après des semaines, des mois même d’enquêtes et de pourparlers judiciaires, Miles Bridges s’en était tiré avec trois ans de mise à l’épreuve, et aujourd’hui la NBA a donc rendu son propre verdict avec une décision pour le moins hasardeuse.

Sachant qu’il n’aura que 10 matchs de suspension sur ces 30 la saison prochaine, la NBA considérant qu’il en a déjà purgé 20… https://t.co/kfA73ttqiQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 14, 2023



30 matchs de suspension, pourquoi pas, après tout qui sommes nous pour juger. Mais 30 matchs dont 20… qui auraient potentiellement déjà eu lieu ? Alors que Miles Bridges était officiellement un joueur sans club toute la saison ? On touche au domaine du ridicule, et on touche peut-être bien du doigt le manque de légitimité d’une ligue de basket concernant une affaire qui n’a justement rien à voir avec le basket.

On part donc sur une sanction qui serait plutôt de l’ordre de 10 matchs sans salaire, mais à l’heure actuelle Miles Bridges n’a toujours pas de franchise donc le verdict n’a pas vraiment… d’incidence sur la vie de qui que ce soit. Il fallait statuer, la NBA a statué, point, sans commentaires, et… parlons plutôt de basket ?