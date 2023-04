Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUI VOUS RAVIRONT PEUT-ÊTRE (OU PAS)

Les finalistes de chaque trophée seront connus en début de nuit ! La NBA a annoncé que les trois candidats pour chaque récompense seraient connus. Exception faite du MVP, où les cinq premiers concurrents seront annoncés (Source : TNT)



Le co-propriétaire des Bucks Marc Lasry a cédé ses parts de la franchise à Jimmy Haslam, propriétaire des Cleveland Browns en NFL. Montant de l’opération ? 3,5 milliards de dollars. Rien que ça. (Source : Shams Charania)

Wowowowowow attends mais c’est énorme là j’avais complètement zappé l’info. https://t.co/f9WN4ijak6 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 14, 2023

Sam Cassell, James Borrego, Ime Udoka et Frank Vogel sont sur la liste des candidats que Houston va auditionner pour le poste de coach des Rockets. (Source : Houston Chronicle)

Jimmy Butler est listé comme “questionable” par le Heat pour le match de ce soir face aux Bulls. Il a manqué les entraînements d’hier et d’aujourd’hui pour raisons personnelles, mais devrait jouer ce soir, selon les médias locaux. (Source : Miami Herald)

Les Lakers ont prévu d’activer leur team option sur Jarred Vanderbilt afin de le conserver la saison prochaine. (Source : The Athletic)

SUR NOS AUTRES RÉSEAUX