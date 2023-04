C’est une série #2 contre #7 de premier tour des Playoffs, mais on a plus l’impression d’être dans une confrontation de demi-finale de conférence. Grizzlies vs Lakers, voilà une collision qui devrait provoquer quelques étincelles, et potentiellement une très grosse bataille en six ou sept matchs. Allez, c’est parti pour la preview dans l’Apéro TrashTalk.

La grande gueule des Grizzlies Dillon Brooks a rapidement lancé les hostilités, disant qu’il voulait rencontrer les Lakers pour “dégager LeBron James dès le premier tour”. Well, il va en avoir l’opportunité avec ses copains des Grizzlies, mais maintenant faut assumer. Et ça ne passera probablement pas comme une lettre à la poste. Car en face, les Lakers de James et Anthony Davis sont très chauds depuis leurs mouvements réalisés à la trade deadline. Alors même si les Grizzlies restent sur une campagne solide et auront l’avantage du terrain, cela nous promet une série intense et équilibrée. Dynamique, point tactico-technique, Facteur X et pronostic, c’est parti pour la grande preview.

Vous connaissez la musique, on se pose peinard dans le sofa pour parler basket avec la famille. On monte le son, on prend un petit truc à grignoter et c’est parti !