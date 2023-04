Si la saison régulière est terminée depuis plusieurs jours, il faudra attendre quelques semaines pour connaître le vainqueur de la Course au MVP 2022-23. Néanmoins, plusieurs journalistes possédant un vote ont déjà partagé leur choix, que ce soit sur Twitter, leur propre podcast, dans des articles ou diverses émissions TV. Du coup on a voulu rassembler tout ça pour pouvoir dégager les premières tendances et ainsi se faire une idée plus précise du futur vainqueur.

Rappel du système de votes

Qui vote ?

Un panel de 100 journalistes et analystes NBA, non affiliés à des franchises.

Comment se déroule le vote ?

Chaque votant doit donner son Top 5 dans la course au MVP. Le premier gagne 10 points, le second gagne 7 points, le troisième gagne 5 points, le quatrième gagne 3 points, le cinquième gagne 1 point. Une fois que tous les votes sont comptabilisés, c’est le joueur qui termine avec le plus de points au total (et non celui avec le plus de premières places) qui est élu MVP.

Les grandes tendances

Ces derniers jours, avec la saison régulière qui s’est terminée, plusieurs votants pour le MVP ont communiqué publiquement leur choix. Un certain Max Croes, aka @CroesFire sur Twitter aka texasalaskamontana sur Reddit a rassemblé dans un fichier excel l’ensemble des votes déjà connus, ce qui représente 39 journalistes à l’heure de ces lignes. Plus d’un tiers du nombre total de votants, de quoi avoir un premier aperçu des tendances. Voilà ce qu’on peut remarquer :

Sur les 39 ballots, 26 placent Joel Embiid en numéro 1 (7 pour Giannis Antetokounmpo, 6 pour Nikola Jokic) ;

(7 pour Giannis Antetokounmpo, 6 pour Nikola Jokic) ; Aucun autre joueur n’a reçu de vote pour la première place ;

n’a reçu de vote pour la première place ; Seul un journaliste a mis Joel Embiid en dehors du Top 2, tandis que ça alterne pas mal entre Giannis et Jokic pour les places 2-3 derrière Embiid ;

En prenant en compte le total de points*, le Top 5 actuel est le suivant : 1) Joel Embiid avec 307 points 2) Nikola Jokic avec 189 points 3) Giannis Antetokounmpo avec 177 points 4) Jayson Tatum avec 62 points 5) Shai Gilgeous-Alexander avec 14 points ;

: 1) Joel Embiid avec 307 points 2) Nikola Jokic avec 189 points 3) Giannis Antetokounmpo avec 177 points 4) Jayson Tatum avec 62 points 5) Shai Gilgeous-Alexander avec 14 points ; La dernière place du Top 5 pourrait bien se jouer entre Shai Gilgeous-Alexander, Domantas Sabonis et Donovan Mitchell.

*certains journalistes ont donné leur Top 5, d’autres non, d’autres seulement un Top 3. Classement à prendre avec de grosses pincettes donc.

Le choix de TrashTalk

Chez TrashTalk, on n’a pas encore de vote officiel pour le MVP, mais ce n’est pas pour autant qu’on ne donne pas notre avis. Bien au contraire. Et après longue réflexion sous la douche, c’est vers Joel Embiid qu’on regarde au moment de décerner l’honneur ultime pour un joueur NBA. Désolé Niko, désolé Giannis.

Individuellement, Embiid a réalisé la meilleure campagne de sa carrière : 33,1 points de moyenne (meilleur scoreur NBA), 10,2 rebonds, 4,2 passes, 1,7 contre, 1,0 interception, le tout à 54,8% au tir et presque 86% depuis la ligne des lancers-francs. Avec ça, il a sorti certaines des plus grandes performances de la saison en NBA. On pense à sa masterclass face à Nikola Jokic fin janvier, à ses 59 points contre le Jazz en tout début de saison, à sa prestation XXL sur les terres de Giannis pour mettre fin à la grosse série des Bucks, et surtout à son festival tout récent face aux Celtics (52 points) où il a porté quasiment tout seul son équipe vers la win. Ce genre de prestations, aux différents moments de la saison, ça marque toujours les esprits.

La domination globale d’Embiid, en attaque bien sûr mais aussi en défense, représente évidemment la raison numéro 1 de la saison très solide de Philadelphie. Certes Joel est plutôt bien accompagné, avec notamment un James Harden auteur d’une campagne très propre, mais les Sixers sont indiscutablement son équipe et viennent de boucler la régulière sur le podium de la Conférence Est avec 54 victoires. C’est une de plus que Nikola Jokic avec les Nuggets, premier concurrent de Joel dans cette course au MVP. La fin de saison décevante du Joker avec Denver plaide également en faveur d’Embiid, qui a continué de marquer les esprits pendant que Jokic était pas mal à l’infirmerie ou alors discret dans des défaites bien crades.

Domination individuelle, bon bilan collectif, meilleure saison en carrière, grosses perfs dans des matchs importants… bref, Joel Embiid coche toutes les cases pour remporter son premier titre de MVP !