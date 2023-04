Envoyez l’ultime journée de play-in ! En effet, c’est cette nuit que l’on connaîtra les deux dernières affiches des Playoffs. Et à 3h30 du matin, les Wolves et le Thunder vont se livrer 48 minutes de bataille pour gagner le droit d’affronter les Nuggets au premier tour.

Dans quel état d’esprit arriveront les Wolves, c’est toute la question pour ce match couperet du play-in tournament. Rudy Gobert et Kyle Anderson ont beau avoir enterré la hache de guerre, leur échauffourée en plein temps-mort est encore dans toutes les têtes. Le pivot français est d’ailleurs incertain pour ce match face à OKC. Et rien à voir avec une éventuelle sanction, car s’il a bien été suspendu par sa franchise pour le match perdu face aux Lakers, le pivot français souffrirait cette fois du dos… Jaden McDaniels est également forfait, lui qui s’est fracturé la main après son embrouille face à un mur remportée par le mur en question. Ce sont donc des Loups diminués qui se présentent face à Shai & co.

Mais ne vous y trompez pas, ces Timberwolves ont tout de même de sacrées ressources. Anthony Edwards par exemple, devrait enfiler sa cape de super héros comme il sait si bien le faire et va devoir nous sortir un match délicieux s’il veut avancer plus loin cette saison. KAT quant à lui, est bel et bien de retour pour vous jouer un mauvais tour. Le retour du pivot dominicain tombe à point nommé pour une équipe des Wolves dont l’issue est encore incertaine et qui semblait plombée par les blessures et surtout un climat interne délétère. En parlant de climat délétère, Kyle Anderson aura également à cœur de prouver que cette histoire ne va pas plus loin que ça et va gober ses rebonds donner le maximum pour son équipe.

Mais attention car en face…

Sauf qu’en face, il y a du très lourd également, notamment avec Shai Gilgeous-Alexander, qui va encore une fois nous sortir un match de patron pour le Thunder, désormais habitué aux masterclass de l’ancien des Clippers. Le futur MIP a fait d’Oklahoma City son terrain de jeu, toutefois il serait insultant de résumer cette équipe à lui seul. Car à ses côtés, il y a le très polyvalent Josh Giddey, qui continue d’être la pierre angulaire de l’équipe, sans forcer, et qui a un double des clés du camion. N’oubliez pas non plus Luguentz Dort, capable de foutre Anthony Edwards en prison pendant 48 minutes, ou encore Jalen Williams, qui peut sortir de sa boîte à tout moment. Et juste comme ça, on vous rappelle que la Foudre va récupérer Chet Holmgren, numéro 2 de la dernière Draft et auteur d’une saison rookie blanche, pour la saison prochaine.

Quoi qu’il en soit, les Wolves étaient attendus plus haut en ce début de saison vu les ambitions de la franchise, matérialisées par le trade de Rudy Gobert dans lequel les Wolves ont tout de même lâché 5 (CINQ) choix de Draft au premier tour. Tandis que pour le Thunder, jouer ce play-in était “inespéré” en début de saison tant il fallait déjà former la jeunesse. Sauf que SGA est devenu un All-Star indiscutable et MIP probable. Quoi qu’il en soit, la décontraction et la fougue sera du côté d’Oklahoma City tandis que les Loups semblent un peu plus talentueux sur le papier. Le vainqueur gagnera ensuite le droit de se faire sweeper jouer contre les Nuggets au premier tour des Playoffs, et le perdant partira en vacances siroter des mojitos sous les palmiers.

Les clés du match :

entre Shai Gilgeous-Alexander et Anthony Edwards. La victoire de ce match de play-in passera forcément par un gros match des grosses forces offensives de chaque équipe. Les absents côté Minnesota , Rudy Gobert est incertain, Jaden McDaniels est d’ores et déjà forfait, et cela pourrait bien porter préjudice aux Timberwolves.

, Rudy Gobert est incertain, Jaden McDaniels est d’ores et déjà forfait, et cela pourrait bien porter préjudice aux Timberwolves. La défense, c’est le point central de ce match. Luguentz Dort est opérationnel, Jaden McDaniels un peu moins, ça pourrait avoir toute son importance au moment de faire les comptes…

Après le match de cette nuit à 3h30, on connaîtra donc l’intégralité des affiches de Playoffs. Alors, plutôt Wolves ou Thunder ? Pour le savoir, rendez-vous au Target Center pour le dessert de ce play-in tournament !