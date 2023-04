Julius Randle de retour pour le Game 1 face aux Cavaliers ?

Parmi les clés de la série opposant les Cleveland Cavaliers aux New York Knicks, il y a évidemment l’état de santé de Julius Randle, touché à la cheville fin mars. Quand reviendra-t-il ? Sera-t-il prêt pour le début de la série ce samedi ? Dans quel état évoluera-t-il en cas de retour ? De nombreuses questions, et un début de réponse grâce à Adrian Wojnarowski d’ESPN.

On attendait une update en cette fin de semaine concernant Julius Randle, la voici.

D’après le Woj, l’intérieur All-Star des Knicks vise un retour sur les parquets pour le Game 1 de la série entre Cleveland et New York dans l’Ohio. Officiellement, il sera en game-time decision, lui qui testera sa cheville lors de l’échauffement avant de prendre une décision concernant sa participation. Officieusement, c’est plutôt bon signe pour les fans des Knicks.

ESPN Sources: Knicks All-Star forward Julius Randle (left ankle sprain) is targeting a return vs. the Cavaliers on Saturday. Randle has been steadily improving and plans to test his left ankle prior to gametime before making a final decision on rejoining lineup for Game 1.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 14, 2023