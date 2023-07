Sortant d’une saison blanche après avoir été arrêté pour violences domestiques il y a quasiment un an jour pour jour, Miles Bridges possède un avenir flou en NBA. Mais ce dimanche, on a appris qu’il venait de signer sa qualifying offer avec les Hornets.

La qualifying offer (QO), c’est une offre que fait une franchise NBA à ses agents libres afin de les garder en tant que “Restricted”, c’est-à-dire avec restriction, ce qui permet à l’équipe concernée de s’aligner sur n’importe quelle offre faite par la concurrence. Les Hornets ont proposé la QO à Miles Bridges il y a quelques jours, et ce dernier a choisi de la signer si l’on en croit ESPN.

Bridges has officially signed the qualifying offer now, his agent Rich Paul tells ESPN. He'll be an unrestricted free agent next summer. https://t.co/kOfqn6hAi0

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2023

Qu’est-ce que ça veut dire concrètement ?

D’abord que Bridges est sous contrat avec les Hornets sur la saison 2023-24 pour un montant de 7,9 millions de dollars. Mais surtout, ça veut dire que l’ailier de Charlotte sera agent libre non restrictif dans un an, la franchise et le joueur étant “très éloignés” dans leurs discussions concernant une potentielle prolongation de contrat sur le long terme.

Il y a un an, Miles Bridges était destiné à une extension XXL après sa grosse saison 2021-22 (20 points, 7 rebonds, 4 passes de moyenne), mais son arrestation pour violences domestiques et les photos choquantes qui ont suivi ont changé la donne. Écopant de trois ans de mise à l’épreuve, mais aussi de 30 matchs de suspension de la part de la NBA (dont 20 déjà purgés, 10 à purger la saison prochaine), Bridges ne semble plus vraiment avoir d’avenir aux Hornets.

Reste à voir si une équipe NBA voudra le recruter à l’avenir au vu de ses sombres affaires hors terrain, et si oui pour combien. Aspect important à garder en tête également : dans le cas où Charlotte souhaite le transférer au cours de la saison à venir, Miles Bridges a le pouvoir de refuser n’importe quel échange. La magie de la qualifying offer…

Hornets and Bridges were far apart on a deal, with the final offer given on Sunday, sources said. Charlotte now loses restricted rights to Bridges, who also has the ability to veto any trade during the 2023-24 season. https://t.co/uTE5faSOK7

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 2, 2023

_________

Source texte : ESPN / The Athletic