Depuis son départ des Clippers, Eric Gordon se cherchait un point de chute, et celui qu’il a trouvé n’est pas le pire du monde, loin de là. Le dragster s’engage avec Phoenix pour renforcer le banc des Suns. Les termes du contrat ne sont pas encore connus.

Oh la belle pioche encore une fois pour les Cactus, dont l’effectif prend forme très rapidement autour de leur trio infernal composé de Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal, récemment arrivé de Washington. Désormais, les finances des Suns sont très limitées avec ces trois gros contrats auxquels il faut rajouter celui de Deandre Ayton.

Il est nécessaire de construire le banc intelligemment avec des joueurs bon marché ou des vétérans en quête d’une bague, pas une mince affaire mais la franchise y parvient. Parmi ces joueurs vient s’ajouter Eric Gordon, laissé libre par les Clippers pour une histoire de gros sous. Le sniper invétéré et slasher confirmé vient garnir la second unit de Phoenix. On ne connaît pas encore les termes du contrat, mais après avoir eu un gros contrat, il devrait ici s’agir d’un bail court à un salaire peu encombrant pour la franchise. EG, qui veut avant tout jouer le titre, a une fenêtre de rêve ici chez les Suns, qui avaient déjà tenté de le signer à l’époque où il évoluait encore chez les Hornets.

Phoenix has turned into a destination this offseason: Gordon considered multiple contenders — including more lucrative deals — before committing to Suns to join a bolstered roster around Devin Booker, Kevin Durant and Bradley Beal. https://t.co/ksDFXjc0wT

Eric Gordon avait l’embarras du choix, il était courtisé par plusieurs franchises. Mais après avoir considéré un move tout aussi intéressant chez les Warriors ou chez les Bucks, et même un retour aux Rockets (l’histoire ne dit pas s’il a agi sous la torture ou était sous l’influence de substances illicites au moment des faits), il a finalement préféré jouer le titre et rejoindre le désert de l’Arizona pour la saison. Avec 11 points à 46,3% aux tirs dont 42,3% d’Inglewood, 1,7 rebond et 2,1 passes décisives par match sous le maillot des Clippers, il a livré sa plus faible ligne statistique en carrière, mais il n’en demeure pas moins un type capable de prendre feu à tout moment et de rendre de fiers services à un contender pour le trophée Larry O’Brien.

