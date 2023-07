En étant recruté par les Rockets pour 130 millions sur trois ans, Fred VanVleet est devenu le joueur non sélectionné à la Draft le mieux payé de l’histoire. Un modèle de réussite qui prouve que la voie vers le succès en NBA n’est pas conditionné à un appel par Adam Silver à la fin du mois de juin.

Il était déjà le détenteur de ce prestigieux record, avec son précédent contrat à Toronto. Fred VanVleet repousse un peu plus le salaire maximal pour un joueur non-drafté dans l’histoire de la ligue. Une belle manière de signifier à tous que commencer sa carrière comme un illustre inconnu n’empêche pas un scénario à la 2K d’arriver.

Free agent G Fred VanVleet has agreed on a three-year, $130 million contract with the Houston Rockets, @KlutchSports CEO Rich Paul and agent Erika Ruiz tell ESPN. Rockets land ex-Raptors All-Star in his prime at 29 years old. pic.twitter.com/B6WwPmLYq1

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2023

Oui, car ce succès, il le doit uniquement à lui même. On ne va pas écrire sa biographie, mais le joueur est entré dans la Grande Ligue par la petite porte, grâce à une sélection en Summer League. Il intègre les Raptors suite à cet essai concluant, en passant par la case G League. C’est après deux saisons qu’il va finalement exploser, et être l’une des pièces importantes du titre NBA 2019 des Dinos. Le départ de Kawhi Leonard va lui laisser plus de responsabilités, et il signe un contrat de 85 millions sur 4 ans en 2020, devenant le non drafté le mieux payé de l’histoire.

Bet on yourself

— Fred VanVleet (@FredVanVleet) June 24, 2016

Ces dernières saisons n’auront pas été celles d’une nouvelle réussite collective, mais il a confirmé qu’il était l’un des meilleurs meneurs de la ligue. De quoi lui permettre de prétendre à un nouvelle maille énorme, en témoignent les 130 millions qu’il va toucher en 3 ans à Houston. Et surtout, le message est beau : n’importe qui, même s’il ne rentre pas en NBA par la voie royale, peut réussir. On pense bien sûr à Max Strus et ses 63 millions à Cleveland. Un signal envoyé à tous ceux qui espéraient cette année une sélection, mais qui ont été déçus au sortir du Barclays Center. Comme dirait Fred lui même, Bet on yourself. Pariez sur vous-même.