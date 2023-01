Libre en fin de saison, Jerami Grant pourrait devenir l’un des grands animateurs de la prochaine Free Agency. Pour éviter cela, les Blazers lui ont offert un nouveau contrat de 112 millions sur 4 ans. Insuffisant visiblement pour convaincre l’ailier de prolonger…

Jerami Grant aurait-il la folie des grandeurs ? Alors qu’il réalise une bien belle saison dans l’Oregon (21,2 points, 4,3 rebonds, 2,4 passes, 49% au tir dont 42% de loin), l’ailier sait qu’il arrive à une période importante de sa carrière. À bientôt 29 ans, Grant traverse actuellement ses plus belles années et il semble bien déterminé à capitaliser dessus. On parle bien sûr d’espèces sonnantes et trébuchantes, du cash. Mais cette valise à billets, va-t-elle venir des Blazers ou d’une autre équipe ? Selon Jake Fisher de Yahoo Sports, Portland est désireux de conserver son joueur pour les années à venir et aurait même offert 112 millions sur 4 ans pour le verrouiller sur la durée. Une offre visiblement refusée par le joueur, qui attend l’été pour obtenir plus…

Sources: Portland has offered Jerami Grant his maximum contract, but no deal has yet been agreed upon. More on the Blazers, Bones Hyland, New Orleans, the Bucks and other intel @YahooSports: https://t.co/ihQtFzw7TB — Jake Fischer (@JakeLFischer) January 27, 2023

112 millions sur 4 ans, on part sur du 28 millions la saison, c’est quand même une très belle offre pour quelqu’un qui n’est même pas All-Star. Selon l’insider, Grant joue simplement la montre puisqu’il sera éligible à un contrat de cinq ans à partir du 30 juin alors qu’il ne peut prolonger que pour quatre ans à l’heure actuelle. Une année supplémentaire sur le deal, ça fait pas mal de billets verts en plus mais attention à ne pas être trop gourmand non plus. On a pu voir dans le passé des garçons refuser des deals (hello Dennis Schröder) et se mordre les doigts ensuite.

Il n’y a en tout cas pas de quoi trop s’inquiéter pour la fanbase de l’Oregon car le joueur a déjà déclaré son envie de prolonger l’aventure et cette envie est partagée par la franchise. Reste juste à se mettre d’accord sur le tarot désormais.

Jerami Grant aurait refusé 112 millions sur 4 ans de la part des Blazers. Choix logique ou les yeux plus gros que le ventre ? On devrait vite le savoir.

Source texte : Jake Fisher / Yahoo Sports