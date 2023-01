Le Jazz prêt à animer la prochaine Trade Deadline ? C’est bien possible mais la franchise ne fera pas portes ouvertes pour autant. Selon Marc Stein, trois joueurs seraient intouchables dans l’esprit des dirigeants : Lauri Markkanen, Walker Kessler et Ochai Agbaji.

Dixième de la Conférence Ouest, mais à moins de deux matchs du sixième, le Jazz continue de surprendre cette saison. On les attendait en bout de wagon mais Will Hardy et sa bande font mieux que résister. Avec 25 victoires pour 26 défaites, Utah a encore la possibilité d’accrocher les Playoffs en fin de saison. Mais les mormons le feront-ils avec le même groupe ? On le sait, le Jazz amorce un nouveau projet et certains vétérans n’en feront peut-être pas partie. On pense par exemple à un Mike Conley qui a déjà soufflé ses 35 bougies. Jordan Clarkson, qui réalise la meilleure saison de sa carrière, entre également dans cette discussion alors qu’il a la possibilité de tester le marché cet été en refusant sa player option. Le guard avait d’ailleurs avoué à la mi-janvier qu’il n’avait eu aucun échange avec ses dirigeants pour une prolongation à Salt Lake City.

Que va donc faire Utah dans les prochaines semaines ? Conserver son groupe intact et faire le point l’été prochain ? Enclencher la seconde dans la reconstruction en échangeant la plupart des cadres ? Difficile de vraiment savoir mais selon l’insider Marc Stein, la franchise a déjà fixé quelques limites concernant son roster. En clair, le Jazz est prêt à tendre l’oreille pour n’importe quel joueur de l’effectif à l’exception de trois garçons : Lauri Markkanen, Walker Kessler et Ochai Agbaji.

Pour Lauri Markkanen, ce n’est pas vraiment une surprise car il réalise sa plus belle saison en carrière, s’affirmant clairement comme le franchise player d’Utah. Avec 24,8 points et 8,7 rebonds par match, ainsi que des pourcentages bien propres (53% au tir, 42% de loin), le blondinet pourrait même être invité au prochain All-Star Game. Le Finlandais reste assez jeune (26 ans en 2023), avec encore une marge de progression et le Jazz peut construire le futur avec lui, d’autant que son contrat est pour le moment très discount (environ 51 millions à payer sur cette saison et les deux suivantes).

S’agissant de Walker Kessler et Ochai Agbaji, on est sur des profils différents. Le jeune pivot sorti d’Auburn est une révélation cette saison à Salt Lake City (7,6 points, 7,2 rebonds et 1,9 contre). Amené à devenir le big man titulaire de la franchise (il l’est d’ailleurs depuis trois semaines), Kessler devrait devenir l’un des piliers du futur projet d’Utah. Agbaji quant à lui a été moins utilisé cette année mais il a prouvé ces dernières semaines qu’il pouvait contribuer, avec notamment un vrai bon shoot et des qualités défensives qu’on lui connaissait déjà à la fac. Le départ de certains cadres (Malik Beasley par exemple) pourrait lui offrir un peu plus de temps de jeu dans les prochains mois. Utah compte sur ses deux rookies.

Le Jazz arrive à un tournant et va peut-être devoir décider du sort de certains joueurs dans les semaines à venir. On en connaît trois qui peuvent dormir sur leurs deux oreilles.

Source texte : Marc Stein