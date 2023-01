Comme vous le savez, les titulaires pour le All-Star Game 2023 ont été dévoilés la nuit dernière. Et comme vous le savez sans doute aussi, on aime bien débattre sur le sujet chez TrashTalk. Un Apéro maison s’est donc imposé tout seul !

Pour retrouver toutes nos vidéos, on vous balance la chaîne YouTube à garder en favoris.

Forcément, il fallait qu’on revienne sur le résultat des votes pour le prochain All-Star Game, d’autant plus qu’il y a de quoi discuter quand on voit les joueurs qui ont (ou n’ont pas) été sélectionnés en tant que titulaires du match des étoiles 2023. Joel Embiid est-il le plus grand perdant ? Jaylen Brown a-t-il été ignoré injustement ? Zion Williamson titulaire, justifié ou pas ? Voilà quelques sujets qu’on passe en revue dans cet Apéro spécial All-Star. Ensuite, on a aussi voulu sélectionner nos 7 remplaçants dans les deux conférences… avec de vrais désaccords au finish.

Vous connaissez la musique, on se pose peinard dans le sofa pour parler basket avec la famille. On monte le son, on prend un petit truc à grignoter et c’est parti !