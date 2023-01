La Rivals Week continue en NBA. Au programme ce vendredi, un Warriors – Raptors de tous les dangers pour les deux équipes, ainsi qu’un derby floridien sympathique et ensoleillé entre le Heat et le Magic.

# LE PROGRAMME

1h : Pacers – Bucks

1h30 : Timberwolves – Grizzlies

2h : Heat – Magic

2h : Thunder – Cavaliers

4h : Warriors – Raptors

# À NE PAS MANQUER

Dans l’histoire de la Grande Ligue, Warriors – Raptors restera comme la confrontation des Finales 2019 qui avait, pensait-on, mis un terme à la dynastie Golden State. Quatre ans plus tard, beaucoup de choses ont changé. Plus de Kevin Durant dans la Baie ni de Kawhi Leonard dans le Nord. À la place, des équipes solides sur le papier, mais irrégulières au possible sur le parquet.

C’est bien simple, les Warriors – champions en titre – ont aujourd’hui un bilan à l’équilibre et doivent se battre tous les soirs pour garder une place qualificative pour le play-in tournament. Pour les Raptors, c’est encore pire, les principales discussions autour de la franchise consistant surtout à se demander s’il ne faudrait pas faire imploser le groupe actuel à la prochaine trade deadline.

Pour info, les Dubs sortent d’une victoire acquise de haute lutte dans un match à l’odeur de Playoffs face aux Grizzlies, tandis que les Dinos viennent de matraquer des Kings redevenus nuls le temps d’un soir. Les deux équipes arrivent donc a priori en confiance… mais l’une d’elles replongera forcément dans ses doutes à l’issue de la rencontre. Notons que l’ailier des Warriors Andrew Wiggins, qui a grandi dans la banlieue de Toronto, pourrait faire son retour lors de ce match après son absence face aux Grizzlies.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT