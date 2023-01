Lors de l’été 2016, le monde de la NBA a connu un énorme séisme avec l’arrivée de Kevin Durant chez les Warriors. Cet épisode restera clairement comme l’un des plus marquants de l’histoire de la Free Agency, épisode sur lequel sont récemment revenus Stephen Curry et le manager général des Warriors Bob Myers. Avec de belles révélations.

Beaucoup de choses sont arrivées ces sept dernières années, mais on s’en souvient comme si c’était hier.

Nous sommes le 4 juillet 2016. Les Warriors viennent de perdre d’incroyables Finales NBA face aux Cavaliers de LeBron James, eux qui restent pourtant sur une saison régulière record à 73 victoires. Quant à Kevin Durant, toujours à la recherche de son premier titre NBA, il a l’occasion de quitter Oklahoma City à travers son statut d’agent libre. Et en ce jour de fête nationale aux États-Unis, KD fait exploser la planète basket.

Direction les Warriors pour le MVP 2014, qui décide ainsi de faire équipe avec Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson pour ne laisser plus aucune chance à la concurrence. Ce qui l’a convaincu de rejoindre les Dubs ? Le beau jeu pratiqué par Golden State, l’opportunité de gagner plusieurs titres avec une équipe intouchable, mais aussi et surtout l’altruisme de Curry.

Pour rappel, à l’époque, Steph était le double MVP en titre, il était devenu le visage des Warriors voire même de la NBA (avant que LeBron ne réalise des Finales 2016 all-time face à un Curry décevant) et la Baie de San Francisco était sa zone. Donc forcément, dans le camp de Kevin Durant, on se demandait si Curry était ouvert à l’idée de partager les spotlights avec une autre superstar. Mais il n’a suffi que d’un SMS pour rassurer KD et son agent Rich Kleiman.

C’est le manager général des Warriors Bob Myers qui raconte, sur le dernier épisode de son podcast avec Steph Curry.

“Je n’oublierai jamais le SMS que tu as envoyé à Kevin Durant. À l’époque, je n’arrivais pas à croire l’authenticité de ce message, et les mots que tu as choisis. Même en te connaissant bien, je me suis dit ‘Wow’. Ce dont je me souviens, c’est que tu lui as dit, ‘Que je sois MVP ou que tu sois MVP, peu importe, si c’est toi je serai au premier rang à la cérémonie pour te féliciter’.”

On connaît la suite.

En réponse aux propos de Bob Myers, Stephen Curry a expliqué sa manière de penser à l’époque et comment il voyait une potentielle arrivée de Kevin Durant dans la Baie.

“Je me connais. Je sais comment je peux évoluer aux côtés d’un joueur aussi fort que lui [Kevin Durant, ndlr.]. Toutes ces choses en dehors du terrain, la plateforme qu’on peut avoir, les ventes de chaussures et tout ça, ça compte, mais je sais que je peux exister dans une telle situation. Je sais quand me mettre en retrait, quand prendre le lead. Je connais ma valeur et personne ne peut menacer ça. Je me suis juste demandé : est-ce qu’il va nous aider à gagner, et est-ce que je vais aimer jouer au basket avec lui ? Absolument.”

La grandeur de Stephen Curry, ce n’est pas uniquement sur le terrain où il est devenu le plus grand shooteur de l’histoire de la NBA. C’est aussi ça : un homme possédant une grande intelligence émotionnelle, ainsi que le mix parfait entre confiance, humilité et altruisme. Beaucoup auraient dit non à l’arrivée d’un joueur du calibre de KD, beaucoup n’auraient pas voulu partager la lumière dans leur franchise, beaucoup auraient préféré rester le numéro 1 indiscutable quitte à passer à côté d’une équipe encore plus forte.

Pas Steph. Et c’est notamment pour ça qu’il possède aujourd’hui quatre bagues de champion et qu’il est l’un des meilleurs joueurs all-time.

Source texte : Lead By Example podcast with Bob Myers