Gregg Popovich, passionné de vin autant que de basket

À côté d’une carrière de coach clairement all-time en tous points, Gregg Popovich est, vous le savez peut-être, un grand amateur… de vin. En effet, le coach des Spurs, qui a vu défiler Tim Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker sous ses ordres, est très attaché à son autre passion : la dégustation de breuvages conçus à base de raisins. Le ballon orange est son métier, le verre à ballon est son plaisir.

Comment commencer un article sur l’amour de Gregg Popovich pour le vin sans envoyer un très tentant comparatif entre ses Spurs et le breuvage ? En 20 ans, ses Spurs ont mûri et tourné au millésime dont on se souviendra très longtemps. Le genre de bouteille qui se débouche pour n’importe quelle occasion et à n’importe quelle année, tout en restant gage d’un goût unique.

Le Pop’ en sait d’ailleurs quelque chose : il possède une cave d’environ 3000 bouteilles. Un sacré stock qui atteste sans aucun détour que l’homme est un fin connaisseur. En NBA, beaucoup de joueurs sont liés de près ou de loin au plaisir de déguster et de collectionner de bonnes bouteilles de vin. Un exemple ? Stephen Curry, qui possède avec sa femme Ayesha un domaine dans la célèbre Napa Valley en Californie, connue pour son climat méditerranéen idéal et sa production de vins prestigieux, ou encore C.J. McCollum, amateur assumé de bonnes quilles de pays et lui-même producteur. Pourtant, le boss de la Grande Ligue en matière de passion pour l’œnologie, c’est bien Gregg Popovich et personne d’autre.

Une petite anecdote bien sympatoche pour appuyer ce point ? Beaucoup de prestigieux joueurs de la ligue, désireux d’en apprendre sur le domaine du vin, ont demandé à Pop’ d’aller dîner autour d’une bonne bouteille. C’est ainsi que Paul Pierce évoque un repas entre Kevin Durant et le coach des Spurs à Las Vegas.

“À Vegas, il y a eu un moment durant lequel Kevin Durant est allé voir Pop’ pour lui demander de lui apprendre des choses sur le vin. Pop a sauté sur l’opportunité pour l’emmener manger, déguster une bouteille et lui parler des différents vins” – Paul Pierce.

Éduqué à la dure chez les militaires de l’US Air Force, rien ne prédestinait le futur coach des Spurs à se trouver une passion pour le breuvage favori de Dionysos. C’est en fait à la sortie de ses études que le technicien de San Antonio a appris à apprécier le vin, puisqu’il a été muté dans l’un des plus prestigieux vignobles d’Amérique du Nord, au cœur de la Californie.

“Quand je suis sorti de l’académie militaire de l’armée de l’air, j’ai été premièrement affecté en Californie, au début des années 70. Au moment où la Napa Valley a commencé à se développer et devenir ce qu’elle est aujourd’hui. C’était une époque durant laquelle vous pouviez aller dans les vignobles sans rien payer, vous n’étiez qu’avec deux autres personnes. Les vignerons vous montraient tout et vous faisaient goûter directement depuis les barriques. Ils se posaient avec vous, vous ameniez à manger et vous y passiez tout l’après-midi. C’était juste super. Je suis tombé amoureux du vin à ce moment là” – Gregg Popovich.

Gregg est d’ailleurs bien connu pour ne pas compter lorsqu’il s’agit de prendre du bon temps autour d’une bonne bouteille. Nombreuses sont les anecdotes de joueurs et coachs décrivant un homme qui a pour habitude de se pointer dans un restaurant plusieurs heures avant l’heure convenue du repas. L’idée ? Échanger avec le personnel et les responsables de l’établissement, sur les plats et les bouteilles proposées à la carte. Ouais, c’est clairement une passion à ce niveau là.

Et si jamais vous contentiez Pop’ au terme de la soirée ? Le journaliste d’ESPN Baxter Holmes explique que le coach était capable de lâcher des pourboires à quatre chiffres, mais aussi des tickets pour les matchs des Spurs à destination des employés du restaurant. Quand on aime, on ne compte pas hein… et Don Nelson, grand coach de NBA, le démontre par les chiffres.

“Il dépense plus en repas et en vin que je gagne de salaire” – Don Nelson

Un amour qui poussera même l’homme a s’associer à des spécialistes de la production de vin pour passer de l’autre côté du business : celui de la production de la boisson. Il possède ainsi depuis plusieurs années des parts dans plusieurs vignobles de l’Oregon gérés par la compagnie A to Z wineworks, spécialisée dans les pinots noirs. L’aboutissement d’une passion pour le coach.

“Je m’y rends dès que j’en ai l’occasion. Je travaille avec de fantastiques vignerons, et les responsables sont de magnifiques personnes. Je les connais depuis longtemps. Ils travaillent ensemble de manière géniale, donc c’est cool d’en faire partie. C’est quelque chose de différent que le basket” – Gregg Popovich.

Quelqu’un d’aussi complexe que le vin, finalement. Mettant l’accent sur ses relations avec les joueurs, Popovich a souvent eu pour habitude de convoquer ses troupes au restaurant pour discuter autour d’une bonne soirée gastronomique. La passion au service du boulot, quoi de mieux dans une vie sérieux ?

Avec plusieurs français sous ses ordres, tels que Tony Parker mais aussi Boris Diaw et Nando De Colo, Gregg Popovich a pu partager son amour du vin avec les natifs du pays produisant les meilleurs crûs du monde. Boris Diaw a ainsi expliqué qu’il a souvent eu l’occasion de déguster des vins hexagonaux avec son coach. Également amateur d’œnologie, l’ancien joueur des Éperons n’a sans doute pas boudé son plaisir lors des soirées analyse de robes et de teinte.

Une vie passée à assouvir son grand plaisir, qui ne peut se terminer – le plus tard possible – qu’après avoir goûté un maximum de références différentes. Tout en ayant la certitude d’avoir transmis sa passion.

“Mon but est d’en boire le plus possible avant ma mort, comme ça mes enfants ne boiront pas de 7up et ne feront pas de sangria à partir de vin. C’est mon but” – Gregg Popovich.

Gagnant dans le basket, gagnant dans le vin. L’un ne semble pas aller sans l’autre chez Gregg Popovich. Une discipline de fer, qui trouve ses instants de répit dans la culture d’une passion prestigieuse. Ne cherchez plus, on viendrait presque de définir ce qui a fait la réussite des Spurs pendant près de 20 ans.

Sources : ESPN, Yahoo Sports, Business Insider, Nouvel Obs