Avec la NBA Trade Deadline qui approche à grands pas, les dirigeants des 30 franchises s’activent pour réaliser les transferts nécessaires avant la date fatidique du 9 février prochain. Bien évidemment, la situation de chaque équipe est différente, et c’est spécifiquement pour cette raison qu’on a voulu faire un papier spécial deadline par franchise. Présentation des enjeux, dossiers à surveiller, intentions sur le marché des transferts… on vous explique tout. Au menu aujourd’hui, les Memphis Grizzlies.

Les Grizzlies, plutôt acheteurs ou vendeurs à la deadline ?

Intéressante situation que celle des Grizzlies. Deuxièmes à l’Ouest, la franchise réalise une superbe saison (malgré la mauvaise série du moment), et le principal problème de ce groupe c’est une accumulation de blessures.

On pourrait donc imaginer un scénario où Memphis reste calme à la deadline, en espérant que l’infirmerie se vide progressivement. D’un autre côté, on se dit aussi que les Oursons sont potentiellement à un deal de devenir favoris pour une place en Finales NBA. Forcément, ça fait réfléchir.

Le(s) joueur(s) des Grizzlies qui pourrai(en)t être transféré(s)

Sans le moindre doute, c’est Danny Green qui est au centre des rumeurs de trade à Memphis. Le vétéran, qui se remet tout juste d’une grosse blessure, arrive en fin de contrat cet été et son contrat de 10 millions de dollars peut ouvrir de belles opportunités pour les Grizzlies. En y ajoutant des picks (Memphis a des réserves) et potentiellement un jeune ou deux, la franchise du Tennessee pourrait aller chercher un très bon joueur sur le marché afin de franchir un vrai cap. La question qui se pose est : qui serait ce joueur ?

Les joueurs convoités par les Grizzlies

Magnifique transition avec la section précédente, on fait le point sur les cibles des Grizzlies sur le marché. En échange de Danny Green, la plus grosse option semble la signature d’un ailier. Quelqu’un qui ait un peu de shoot (les Grizzlies ne sont que 21ème à 3-points cette année) et qui fit avec la solide défense de Memphis. Ce profil de 3&D, il colle parfaitement à OG Anunoby. Les Raptors arrivent à un tournant et certains de leurs cadres pourraient mettre les voiles dans les quinze prochains jours. Si Fred VanVleet et Gary Trent Jr. sont les plus annoncés sur le départ, OG attise beaucoup de convoitises au sein de la Ligue. Memphis surveillerait de près son cas et pourrait bouger ses pions d’ici au 9 février. Attention gros danger pour les équipes à l’Ouest si les Oursons arrivent à leurs fins.

🚨 Un client sérieux à surveiller dans la course à OG Anunoby : les Grizzlies. Les Blazers, Knicks et Suns sont toujours agressifs sur le dossier, mais Memphis pourrait entrer fort dans la danse et faire une très belle offre aux Raptors autour de Danny Green + choix de Draft. pic.twitter.com/Hgt0Knb3UR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2023