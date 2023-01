Avec la NBA Trade Deadline qui approche à grands pas, les dirigeants des 30 franchises s’activent pour réaliser les transferts nécessaires avant la date fatidique du 9 février prochain. Bien évidemment, la situation de chaque équipe est différente, et c’est spécifiquement pour cette raison qu’on a voulu faire un papier spécial deadline par franchise. Présentation des enjeux, dossiers à surveiller, intentions sur le marché des transferts… on vous explique tout. Au menu aujourd’hui, le Miami Heat.

LE HEAT, PLUTÔT ACHETEUR OU VENDEUR À LA DEADLINE ?

On le sait, Patoche le parrain n’est pas le plus friand des gros moves à la deadline. C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles le Heat est reconnu depuis de si nombreuses années dans le paysage médiatique NBA comme un modèle de stabilité et de gestion. Une stratégie que l’on peut qualifier de payante, puisqu’elle a permis au groupe actuel d’atteindre les Finales NBA en 2020, malgré l’absence d’un joueur dans le top 5 de la Ligue.

Qui dit pas de blockbuster ne dit cependant pas absence totale d’ajustement. Comme tous les ans, on ne se fixe aucune limite du côté de South Beach. Les Floridiens sont pour l’heure sixièmes de la Conférence Est avec 28 victoires pour 22 défaites. On le sait, Miami peut être une plaie pour n’importe quel adversaire en Playoffs. Alors sur le marché des transferts, on peut être certain que chaque petit mouvement susceptible de bonifier le collectif sera étudié attentivement par Pat Riley. À TOUT HASARD, on ne serait pas surpris que le board du Heat se penche sur le dossier d’un poste 4 bien dur au mal bien soldat à la deadline.

LE(S) JOUEUR(S) DU HEAT QUI POURRAI(EN)T ÊTRE TRANSFÉRÉ(S)

Le premier candidat au départ se nomme Dewayne Dedmon. Dans un groupe au sein duquel les joueurs font globalement assez peu de vagues, le pivot passé par les Spurs ou les Hawks a récemment fait parler de lui, en… balançant un pistolet de massage sur le terrain durant une embrouille avec son coach, Erik Spoelstra. Coïncidence ou pas, l’intérieur de 33 ans n’a quasiment plus rejoué depuis cet épisode, et pourrait bien être devenu persona non grata à Sud Plage.

Cas particulier et intéressant, celui de Kyle Lowry. La franchise floridienne a déjà expliqué qu’elle ne souhaitait pas se séparer de l’ancien Raptor. Au vu de ce qui risque de se dire dans la prochaine rubrique, on est en droit de douter de la sincérité du service com de Miami. À bientôt 37 ans, les stats et les pourcentages de Calorie diminuent saison après saison. À côté de ça, plusieurs franchises intéressées par un meneur d’expérience, comme les Wolves ou les Clippers, seraient venues aux nouvelles. Bientôt l’heure du départ pour le champion 2019 ?

Deux autres noms sont également revenus dans les rumeurs de départ dans la ville de résidence de Booba. Personne ne sera surpris d’apprendre que le Heat ne serait pas mécontent de dégager l’encombrant contrat de Duncan Robinson. Par ailleurs, Caleb Martin est lui un contributeur solide au poste 4, apprécié par sa team. Cependant, le jumeau de Cody est souvent demandé en contrepartie par les franchises dont Tonton Pat apprécie les joueurs. Mais ça, c’est encore une autre histoire, qu’on va pouvoir développer dans la prochaine section.

LES JOUEURS CONVOITÉS PAR LE HEAT

Et alors là, y a du monde. Tellement de monde qu’on croirait presque que le traditionnel Spring Break des étudiants US, au cour duquel Miami est souvent prise d’assaut, a commencé en avance en 2023.

Le Heat réfléchit à un meneur pour prendre la suite d’un Kyle Lowry expérimenté mais vieillissant. Voilà un Fred VanVleet et un D’Angelo Russell sauvages qui apparaissent dans les rumeurs. Les deux peuvent être agent libre cet été (peu de chances que VanVleet active sa player option à 23 patates pour 2023-24). La franchise floridienne serait cependant bien inspirée de monter un échange à la deadline si elle souhaite récupérer l’un des deux, vu son cap space plus blindax que les coffre à bijoux de Rick Ross et de DJ Khaled réunis.

Patoche le parrain songe à réaliser une upgrade par rapport à Caleb Martin sur le poste 4 ? Messieurs Jae Crowder, Jarred Vanderbilt, Kyle Kuzma, John Collins et Bojan Bogdanovic sont demandés à l’accueil. Pour ce qui est de passer à la catégorie au-dessus par rapport à l’ami Caleb, on est servis. Attention toutefois à ne pas être trop radins, on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre. Aux dernières nouvelles, le board de Miami n’est en effet pas super chaud pour se séparer de Martin pour acquérir l’une de ses cibles au poste 4.

Et pour densifier la raquette derrière Bam Adebayo, là on est au buffet à volonté. Kelly Olynyk, Nerlens Noel, Naz Reid, Serge Ibaka ou encore Jakob Poeltl (bon, lui on a l’impression que tout le monde le veut) auraient été évoqués.

Sinon, dans la catégorie habituelle des role-players-extérieurs-toujours-utiles-pour-affronter-un-contender-en-Playoffs, ne soyez pas surpris si Josh Hart, Cam Reddish ou Malik Beasley débarque dans la ville de Pitbull durant les prochains jours.

