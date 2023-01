Les Grizzlies et les Wolves, unis suite à la mort tragique de Tyre Nichols

Défaits pour la cinquième fois de suite hier dans le Minnesota, les Grizzlies n’avaient pas forcément la tête au match. En effet, ce vendredi, une vidéo montrant cinq policiers afro-américains de Memphis battre à mort Tyre Nichols (29 ans) a été diffusée par les autorités, plongeant l’équipe de Taylor Jenkins dans un climat très sombre. Pour essayer de faire face à une telle situation, les Grizzlies veulent s’inspirer des Wolves, qui ont traversé une tragédie similaire il y a deux ans suite au décès de George Floyd.

Avant le début du match opposant Memphis à Minnesota, une minute de silence a été respectée à l’intérieur du Target Center pour honorer Tyre Nichols, décédé sous les coups de la police il y a trois semaines dans la ville du Tennessee. La vidéo qui a été diffusée par les autorités, peu avant la rencontre, a évidemment suscité de nombreuses réactions.

The Memphis Grizzlies and Minnesota Timberwolves honor the life and memory of Tyre Nichols with a moment of silence. pic.twitter.com/cFQkj8UsXN

La NBA et l’association des joueurs ont sorti un communiqué pour dénoncer “les images horribles” de l’agression. Plusieurs franchises à travers la Ligue ont fait de même, des grands noms du basket US (LeBron James, Chris Paul…) ont réagi directement sur Twitter, tout ça alors que de premières manifestations s’organisaient dans différentes villes américaines. Mais au final, les premiers concernés dans le monde de la NBA, ce sont les Grizzlies, sur le point de rentrer à Memphis après un road-trip d’une dizaine de jours.

Beaucoup de travail et malheureusement, les Grizzlies ne sont pas la première franchise NBA à devoir faire face à une telle situation. En mai 2020, la mort tragique de George Floyd avait provoqué de nombreuses manifestations et émeutes à travers les États-Unis, et plus particulièrement dans la ville de Minneapolis où Floyd est décédé sous le genou d’un policier. Donc s’il y a bien une franchise qui comprend aujourd’hui ce que traversent les Grizzlies, ce sont les Minnesota Timberwolves.

To the Nichols family, my teammates and I are and have been paying attention. We are with you.

To Memphis, we are hurting, too.

Peaceful protest, supporting the family, pushing for accountability are what’s needed in this moment. 🤎

— JJJ (@jarenjacksonjr) January 27, 2023