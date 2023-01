“Nan mais aujourd’hui ça défend plus en NBA.” “Trae Young dans les années 90 ? Il en planterait pas 10 par soir.” Absolument personne n’a jamais prononcé cette dernière phrase mais on s’est compris, la NBA d’aujourd’hui n’a rien à voir avec celle qu’on a connu, celle que nos anciens ont connu.

Pour retrouver l’ensemble des apéros, suivez le petit lien magique.

Et sinon, combien de mecs tournent à 30 points et plus en 2023 ? Ah ouais, ça pique. Et combien ont déjà passé la barre des 50 cette saison ? What ? Et ça fait 60 ans que ce n’était pas arrivé dans de telles proportions ? Ah bon. On s’est donc penché sur le sujet, pour essayer de comprendre si cette orgie offensive est due à une défense de moins en moins présente… ou alors à des mecs toujours plus forts, toujours plus durs à stopper. Vous connaissez l’adage, plus la technologie évolue plus les voleurs prennent de l’avance sur la police, c’est Horacio Caine qui l’a dit, et en NBA c’est la même puisqu’on en est aujourd’hui à se demander comment arrêter les petits génies actuels. Apéro spécial défense, moteur, ça tourne !

Vous connaissez la musique, on se pose peinard dans le sofa pour parler basket avec la famille. On monte le son, on prend un petit truc à grignoter et c’est parti !