Blessé au genou lors des Playoffs 2022 avec les Sixers, Danny Green n’a pas joué depuis le mois de mai dernier. Mais cette longue attente loin des terrains est sur le point de prendre fin si l’on en croit les dernières nouvelles en provenance de Memphis.

Si tout se passe comme prévu, Danny Green sera sur le parquet dans une semaine, le mercredi 1er février, pour la rencontre opposant les Grizzlies aux Blazers.

C’est le joueur lui-même qui a balancé la news sur son podcast “Inside The Green Room”, et ça vient d’être relayé par Adrian Wojnarowski d’ESPN.

With his debut set for Feb. 1 vs. Portland, three-time NBA champion Danny Green tells ESPN about the Memphis Grizzlies: “This is a place I hope that I can call home for the next couple of years.” Story on ESPN: https://t.co/bcIjHNCNOi — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 25, 2023

Quand on sait que Danny a été victime d’une rupture d’un ligament du genou et qu’il a aujourd’hui 35 balais, on peut presque parler d’un retour express. Certes, 8 mois loin des parquets, c’est toujours long mais pour une telle blessure, on en connaît certains qui prennent beaucoup plus de temps pour revenir (jusqu’à un an de rééducation selon les cas).

Reste à voir désormais à quel niveau pourra évoluer Danny Green. Au fil des années, Green s’est fait une belle réputation de joueur 3&D, expérimenté, et capable d’aider une équipe ambitieuse à aller jusqu’au titre. Ça tombe bien, c’est le cas des jeunes Grizzlies cette saison, bien décidés à prendre le pouvoir au sein de la Conférence Ouest. Celui qui a remporté trois bagues avec les Spurs (2014), les Raptors (2019) et les Lakers (2020) espère désormais apporter ce petit truc en plus qui peut permettre à Memphis de franchir un cap en Playoffs. À condition évidemment qu’il ne se fasse pas transférer avant la prochaine trade deadline (9 février).

Parce que oui, avec son contrat expirant à 10 millions de dollars, Danny Green représente une monnaie d’échange pour les Grizzlies s’ils veulent faire un transfert lors de la prochaine quinzaine. L’arrière vétéran adorerait s’inscrire dans le projet de Memphis, mais est-ce vraiment réciproque ?

Réponse dans les semaines à venir.

Sources texte : “Inside The Green Room”, ESPN