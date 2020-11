Free Agency 2020, dernière ligne droite : envoyez la liste des meilleurs meneurs dispos, de Fred VanVleet à… J.J. Barea

La Free Agency 2020 débute ce soir à minuit, alors quoi de mieux qu’un rapide tour du propriétaire. Qui sera sur le marché ce soir ? Quels sont les profils à tenter coûte que coûte ? On fait le point, poste par poste, sur la marchandise à dispo. On commence avec les meneurs, de Fred VanVleet à J.J. Barea, en passant par Rajon Rondo et Goran Dragic.

On aura donc du beau monde ce soir au supermarché, notamment au rayon des meneurs. Les principales têtes de liste ? Fred VanVleet, qui brigue un contrat à 20 millions ou pas loin, Rajon Rondo, poussé vers la sortie aux Lakers par l’arrivée récente de Dennis Schroder, ou encore Goran Dragic, fauché en plein vol durant les dernières Finales NBA. Trois leaders dans le jeu et/ou dans le vestiaire, trois hommes qui auront probablement un paquet de coups de fil ce soir si l’on imagine naïvement que personne n’a déjà tiré quelques ficelles ces dernières semaines.

Qui tentera le pari Reggie Jackson ? Qui se laissera séduire par le profil défensif de Kris Dunn ? Par l’apport potentiel en sortie de banc d’un Trey Burke, d’un Jordan Clarkson ou d’un Emmanuel Mudiay ? P.J. Dozier peut-il exploser la saison prochaine ? Des questions, beaucoup de questions, des candidats à l’obtention d’un beau chèque, et ce soir à partir de minuit les premières réponses qui tomberont, à un mois tout pile de la reprise de la saison. Stay tuned, ça va bouger FORT.