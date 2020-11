Free Agency 2020, le point sur les petites signatures de la nuit : la brocante est bientôt terminée, alors on prend ce qu’il reste

Quitte à bien faire les choses, autant les faire à fond comme dit le dicton. Parce que la Free Agency ce n’est pas juste Adrian Wojnarowski qui annonce des mecs qui encaissent des chèques à neuf chiffres, voici donc votre petit récap des signatures passées inaperçues dans la nuit (à retrouver dans notre gros tableau).

Tout le monde n’a pas le droit aux projecteurs, à l’attente des médias et aux breaking news d’un Woj ou d’un Shams. La liste des gars qui va suivre peut au moins vous offrir un screen en vous disant que certains papes du scoop s’est intéressé à eux entre deux cafés, car il n’y a pas de petit accomplissement dans la vie et il faut se satisfaire de peu. Prêts pour du role player ou du tourneur de serviette ? C’est parti.

# les Knicks récupèrent les droits sur Sergio Llull

Les Knicks sont décidément très fort. Vous vous attendiez à une dernière signature de chic et de choc ? Leon Rose a exaucé votre souhait puisque la franchise de New York a récupéré les droits de… Sergio Llull dans le sign and trade d’Austin Rivers. Peu de chances de voir un jour Serge et sa 4L débarquer dans la Grosse Pomme mais on apprécie l’effort.

# les Raptors présenteront le Hit Machine au mois de décembre

Alize Johnson, Yuta Watanabe et Henry Ellenson signés pour le training camp des Dinos ? Disons que, comme ça au réveil, ça nous fait penser à un feat entre une Lolita et les interprètes de Wannabe qui reprendraient un classique de Boyzone. Un trio fait pour les vannes, mais absolument pas de garantie de voir les anciens Pacers, Grizzlies et Pistons/Knicks fouler les planches de NBA cette saison, même si la protégée de Mylène Farmer semble avoir les faveurs de ses nouveaux employés.

# les Spurs garantissent le contrat de Tre Jones

Drafté 41ème par les Spurs, l’ancien coéquipier de Zion Williamson, Cam Reddish et R.J. Barrett à Duke a signé hier un contrat de trois ans avec la franchise texane. Il faut dire qu’entre Dejounte Murray, Derrick White, Lonnie Walker et Patty Mills… ça manque de meneurs à San Antonio, mais on espère surtout que Tre retrouvera cette année le niveau qu’il a connu à l’université. On plaisante à peine.

# Nico Mannion et les Warriors, c’est signé

Attention jeune rouquin, ce sera pour un two-way contract dans un premier temps, car on ne pousse pas le dieu Jordan Poole à la porte d’un claquement de doigt. Le meneur italien devra faire ses preuves pour devenir peut-être le back-up officiel d’un double-MVP mais la route est longue, et elle commence peut-être par la mène des Warriors… de Santa Cruz.

# Tyler Johnson de retour aux Nets… pour l’instant

Son apport dans la bulle a été apprécié, et Tyler Johnson a donc été prolongé. Un an de plus, au minimum, mais tout le monde a évidemment en tête un éventuel trade autour de James Harden, ce qui signifierait dans ce cas le départ d’un bon paquet de joueurs des Nets vers Houston. Spoiler : Tyler Johnson est dans le lot alors un conseil gros : ne rachète pas tout de suite des meubles pour le F8.

# le Jazz et les Cavs font affaire dans une ruelle sombre

On saura probablement dans quelques jours à quoi rime cette manoeuvre, mais asseyez-vous confortablement car le Jazz a donc envoyé Rayjon Tucker et un second tour de Draft contre un peu de moula. Utah libère une place dans son roster pour Nicolas Batum , les Cavs récupèrent un troisième pick en une semaine, et on espère que vous vous remettrez de cette information pour passer un beau samedi.

Voilà pour le tour d’horizon complet des petites signatures de la nuit. Peu d’afflux sanguin entre les jambes mais comme on dit, ce n’est pas la taille du contrat qui compte, à part pour Latrell Sprewell bien sûr.

Source texte : Twitter