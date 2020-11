Tous à vos agendas, le calendrier de la pré-saison est tombé : un Lakers – Clippers pour commencer, parfait pour se chauffer

Alors que le mois de décembre approche à grands pas et les camps d’entraînement avec, on attend toujours avec impatience le calendrier de la saison régulière 2020-21. En attendant qu’il tombe, la NBA vient de dévoiler celui de la pré-saison. Allez, on prend note.

49 matchs au total du 11 au 19 décembre, quatre maximum par équipe, deux minimum, avec au moins une rencontre à la maison et une à l’extérieur. Voilà en gros ce que propose la NBA avant le début de la saison régulière, prévu le 22 décembre prochain. Une bonne semaine pour se chauffer, autant pour les joueurs, les entraîneurs et les membres du staff, que pour nous, les drogués de la NBA, qui vont devoir reprendre le rythme de nuit après une petite pause de quelques semaines. Au niveau des horaires, pas de match avant 23h heure française, comme ça on est tout de suite dans le bain. En même temps, cette année, on n’assistera pas à ces rencontres à l’étranger qui nous permettent parfois de voir nos stars en journée. Ce sera « Allez, café » à minuit sur Twitter et let’s go.

Full NBA Preseason schedule: pic.twitter.com/QIpc6lWdO9 — Shams Charania (@ShamsCharania) November 27, 2020

Concernant les affiches, la NBA a évidemment décidé de proposer du lourd dès le premier jour avec un magnifique Pistons – Knicks Lakers – Clippers, la bataille de Los Angeles étant utilisée à toutes les sauces depuis la saison dernière. Ce sera aussi l’occasion de mater les Hawks nouvelle version, sans oublier la première apparition de Killian Hayes avec Detroit contre un certain Frank Ntilikina. Parmi les autres rencontres qu’on peut entourer en rouge, il y a les grands débuts du duo Kevin Durant – Kyrie Irving le 13 décembre avec le match entre les Nets et les Wizards, ainsi que les duels Bucks – Mavericks opposant Giannis Antetokounmpo à Luka Doncic (le 12 décembre et le 14 décembre). Il y aura également un petit choc de l’Est entre les Sixers et les Celtics le 15 décembre. Pour le reste, on vous laisse checker tranquillement. Vous remarquerez que certaines équipes se rencontreront à plusieurs reprises lors de cette pré-saison, sans doute un aperçu de ce qu’on verra cette année en régulière. En effet, on pourrait assister à des sortes de mini-séries, avec deux équipes qui se rencontrent deux fois de suite au même endroit, un peu comme au base-ball. Le COVID, les déplacements, tout ça… vous connaissez la chanson désormais.

Voilà voilà, nous sommes fixés pour la pré-saison. On va donc pouvoir s’organiser un minimum en attendant le début de la saison régulière. Pour cette dernière, le calendrier devrait être dévoilé dans les jours à venir. Stay tuned.

Source texte : The Athletic