Free Agency 2020, dernière ligne droite : envoyez la liste des meilleurs arrières dispos, y’a du bon sniper à aller chercher

La Free Agency 2020 débute ce soir à minuit, alors quoi de mieux qu’un rapide tour du propriétaire. Qui sera sur le marché ce soir ? Quels sont les profils à tenter coûte que coûte ? On fait le point, poste par poste, sur la marchandise à dispo. On enchaîne avec les arrières, de Joe Harris à Kentavious Caldwell-Pope, en passant par Rodney Hood à Austin Rivers.

Pas forcément le poste sur lequel on retrouve le plus de gros nom, mais attention tout de même aux belles opérations à faire. Des joueurs durs au mal, parfois aussi bons en attaque qu’en défense, et pour certains parfaits dans leur rôle. On pense notamment à Kentavious Caldwell-Pope, auteur il y a un mois et demi de Finales NBA qui ont sérieusement fait monter sa cote, à des gros shooteurs également comme Joe Harris, Rodney Hood ou Langston Galloway, alors que les vétérans two-way players comme Avery Bradley et Wes Matthews devraient eux aussi trouver rapidement chaussures à leurs pieds. Attention également aux shooteurs exclusifs, Bryn Forbes, Kyle Korver ou E’twaune Moore pour ne citer qu’eux, alors que ce bon Alec Burks aura peut-être la chance pour la première fois de sa vie de jouer pour une équipe qui gagne des matchs.

Du bon gros sniper des familles, du mec qui défend dur, du vétéran au CV long comme les bras de Giannis. Pas de All-Star en puissance dans le lot mais du bon soldat bien pratique à aller récupérer ce soir. A vos marques, prêts, partez.