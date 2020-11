Free Agency 2020, dernière ligne droite : envoyez la liste des meilleurs ailiers-forts dispos, de Bobby Portis à… Anthony Davis

La Free Agency 2020 débute ce soir à minuit, alors quoi de mieux qu’un rapide tour du propriétaire. Qui sera sur le marché ce soir ? Quels sont les profils à tenter coûte que coûte ? On fait le point, poste par poste, sur la marchandise à dispo. On poursuit avec les ailiers-forts, de l’intouchable Anthony Davis au sniper roux Davis Bertans, en passant par Bobby Portis le cinglé ou les expérimentés Serge Ibaka ou Paul Millsap.

Alors là il y a du très lourd. Le potentiel joueur le plus dominant de la Ligue, champion en titre avec les Lakers, parti à 99,9% pour signer un nouveau bail avec sa franchise actuelle, et vous aurez bien compris qu’on ne parle pas de Jared Dudley. Dans le lot des postes 4 dispos ce soir sur l’étal ? De vrais vétérans avec de vraies garanties. Tout en haut de la liste Serge Ibaka, lui dont le profil attaque/défense + expérience n’a pas grand chose à envier à une grande partie des joueurs de la Ligue. On surveillera également, pêle-mêle, le duo des Clippers Montrezl Harrell / Marcus Momo, le papy Paul Millsap, le pivot 3.0 Jeff Green, la mitraillette Bertans, la révélation du printemps dernier Christian Wood ou encore le félin Jerami Grant dont la cote ne cesse de monter. Un peu de tout, du potentiel starter efficace au role player de bout de banc, hello JaMychal, hello Ersan. Des contrats qui iront de 30 millions la saison à 500 000 balles l’exercice pour les moins utiles, parce qu’on vous rappelle que ce soir plus que jamais ça va parler gros biffetons.

Anthony Davis signera-t-il son contrat avec les Lakers à 00h01 ou 00h02 ? Qui attirera Serge Ibaka ? Christian Wood braquera-t-il la banque ? Et Paul Millsap ? serez-vous là pour assister à son entrée en EPAHD ? Et à celle de Davis Bertans en bourse ? Rendez-vous ce soir, minuit, fait chaud là.