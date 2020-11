Nike Kyrie 7 Sisterhood : un modèle dédié à toutes les athlètes au féminin

Très proche de ses deux sœurs à qui il a déjà consacré certains coloris de ses signature shoes par le passé, Kyrie Irving a cette fois décidé de promouvoir l’empowerment des femmes et plus particulièrement des athlètes au travers des Nike Kyrie 7 Sisterhood. Un modèle disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

En juillet dernier, le meneur des Nets avait réalisé un geste fort en faisant don de 1,5 million de dollars pour soutenir les joueuses qui avaient refusé ou qui ne pouvaient pas rejoindre la bulle de la WNBA pour y disputer la saison 2020. Lui même resté loin de la Floride pendant la fin de la campagne NBA, il avait expliqué son geste en souhaitant privilégier le combat pour la justice sociale dans le pays mais aussi pour permettre à celles et ceux qui le souhaitaient de profiter de ce temps avec leur famille ou se concentrer sur leur santé physique et mentale en ces temps si difficiles, notamment aux Etats-Unis avec tout le contexte social qui s’est rajouté à la pandémie qui frappe le monde entier. Avec les Nike Kyrie 7 Sisterhood, Uncle Drew va plus loin et souhaite réaffirmer son soutien pour les femmes avec un coloris bleu royal qui prône l’unité et la prise de pouvoir des femmes athlètes partout dans le monde. En plus de légères touches de doré, la toute dernière pompe de Kyrie révèle un motif floral sous la toile principale de l’empeigne. Le sens du détail et de l’esthétique, selon Irving.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike Kyrie 6 Asia Irving, le dernier modèle en date dédié à sa grande soeur.

les Nike Kyrie 6 Asia Irving, le dernier modèle en date dédié à sa grande soeur. On les imagine déjà à ses pieds : Cole Anthony, qui vient d’être drafté par le Magic.

Cole Anthony, qui vient d’être drafté par le Magic. L’occasion parfaite pour les porter : pour une promenade en bord de mer. Oui, l’été nous manque.

pour une promenade en bord de mer. Oui, l’été nous manque. On aime : le dernier modèle de signature shoes est sorti il y a à peine une semaine et c’est déjà une référence.

le dernier modèle de signature shoes est sorti il y a à peine une semaine et c’est déjà une référence. On aime moins : on donne notre langue au chat pour cette fois, car c’est vraiment un sans-faute.

Les Nike Kyrie 7 Sisterhood sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 129,90 euros. L’une des signature shoes les moins chères du marché.

Source : Nike