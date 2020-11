Free Agency 2020, dernière ligne droite : envoyez la liste des meilleurs ailiers dispos, de Gordon Hayward à… Carmelo Anthony

La Free Agency 2020 débute ce soir à minuit, alors quoi de mieux qu’un rapide tour du propriétaire. Qui sera sur le marché ce soir ? Quels sont les profils à tenter coûte que coûte ? On fait le point, poste par poste, sur la marchandise à dispo. On continue avec les ailiers, de l’illustre Carmelo Anthony au fragile Gordon Hayward, en passant par le loucheur Danilo Gallinari ou l’obèse Jared Dudley.

Attention, la tête de gondole est bien remplie. Un gros nom ressort évidemment du lot, celui de Gordon Hayward, qui a décidé hier (le pistolet de Danny Ainge sur la tempe, on l’a vu hein) de décliner son année en option et de s’assoir sur 34 millions. On imagine l’ami Gordie sûr de son fait, et son nom sera donc probablement l’un des premiers à sortir du chapeau ce soir, entre les Knicks et les Pacers peut-être. Les autres noms qui ronflent un peu ? Celui d’un Glenn Robinson III qui n’a clairement pas eu le temps de montrer tout son talent à GS ou aux Sixers, celui d’un Danilo Gallinari qui se fait son auto-promo depuis des semaines, ou encore celui d’un Wilson Chandler bien pratique en couteau-suisse. Mais s’il est un homme que l’on surveillera particulièrement au cours de cette Free Agency c’est bien… ce bon vieux Carmelo Anthony, qui, s’il n’aura peut-être pas de contrat sur la table demain matin, sera à n’en pas douter un nom qui reviendra plus d’une fois sur TrashTalk ou ailleurs.

Des vétérans solides, des vétérans fragiles, des vétérans tout court. Et si absolument personne – à part des gérants de fast-foods – ne devrait se jeter sur Jared Dudley ce soir, quelques loulous sus-cités pourraient ne pas traîner pour faire leurs valises. Spoiler, pour certains elles sont déjà peut-être déjà faites.